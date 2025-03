După Sala Polivalentă, primarul Cristian Matei vizează un nou obiectiv major la Turda

Bugetul pe care se bazează Primăria municipiului Turda în cursul acestui an ar urma să ajungă la 530.000.000 lei, însă cele 34 de proiecte cu fonduri europene ar aduce o creștere a veniturilor orașului în acest an. Primarul Cristian Matei a enumerat câteva din proiectele importante pentru acest an, în care bugetul de investiții depășește 60 la sută din buget. Edilul a prezentat în exclusivitate pentru Făclia următorul obiectiv pe care și l-a propus după ce anul trecut a inaugurat Sala Polivalentă. Totodată, Matei a dezvăluit planul de a dezvolta la Turda un spital regional care să deservească o zonă cu 200.000 de locuitori.

Rep: Domnule primar, ați pus în dezbatere publică proiectul de buget pentru 2025. Cum arată veniturile municipiului Turda în acest an?

Cristian Matei: Arată bine și în acest an chiar dacă echilibrarea bugetelor se face la nivel național. După cum se știe, cel puțin în afară de Cluj-Napoca în județul Cluj, toate celelalte patru municipii au avut scăderi de sume. Noi am beneficiat de un buget confortabil. În prima fază ni s-au luat 20 de milioane de lei, după care s-a revenit și chiar la adoptarea bugetului la nivel național am mai primit 5 milioane cu promisiunea ca, în iunie, la rectificare, să primim încă cinci milioane de lei.

Față de anul trecut avem o anumită creștere. La venituri pentru bugetul acestui an sunt în total 418.500.000 lei din care venituri proprii avem 64.800.000 lei, venituri de la bugetul de stat 97.992.000 lei și venituri din fonduri europene sunt 255.640.000 lei. La dezvoltare avem un procent de peste 60 la sută, ceea este foarte mult comparativ cu veniturile proprii și cu ce se putea aloca la dezvoltare în 2016 sau 2017 când se erau maxim 8 la sută sau 10 al sută din buget. Pe parcurs apar noi finanțări care se adaugă la buget prin rectificare. În fiecare an am beneficiat de multe proiecte europene și am adus multe finanțări. La finalul anului trecut, veniturile proprii au fost de 65.782.000 lei, adică toate taxele și impozitele populației. La venituri de la bugetul de stat am avut 112.420.000 lei la finalul anului trecut. Avem cu 15 milioane de lei mai puțin decât anul trecut. La proiectele cu fondurile europene începem acum cu 259.000.000 lei, dar avem 34 de proiecte care, pe măsură ce vor fi aprobate la finanțare, vor aduce creștere la buget. Anul trecut, la final, banii din fonduri europene au fost de 317.275.000 lei. Bugetul general al Turzii este estimat pentru acest an la 530.000.000 lei.

Rep: Cum a fost gândit acest proiect de buget și care au fost prioritățile?

Cristian Matei: Sigur, prioritățile diferă de la an la an și căutăm să formulăm bugetul după nevoile pe care le avem și după cheltuielile care ar putea deveni neeligibile și de care să ținem cont. Aceste neeligibilități nu le putem surprinde la început de buget. Vă dau ca exemplu problemele care apar la modernizarea unui drum. Sunt mulți factori care duc la anumite modificări la buget pentru că apar lucrări neprevăzute. În acest an s-au finalizat drumurile. Vom continua cu străzile dar nu cu același ritm ca până acum. Știm că nu o să mai avem neeligibilități și putem să fim mai predictibili în elaborarea bugetului, astfel încât formarea bugetului să fie cât mai apropiate de realitate. În acest an am acordat o atenție deosebită și la cultură. Avem proiecte pentru școli și grădinițe cu valori foarte mari. Avem un proiect de 49 de milioane de lei prin care vor fi dotate școlile și grădinițele cu mobilier și echipamente de IT. Anii trecuți am modernizat școlile, am făcut trei grădinițe pe proiecte europene și toată lumea este încântată. A fost și problema comasării creșelor cu grădinițele, putând să modernizăm creșele cu fonduri europene.

În acest an am prins sume și pentru bugetare participativă prin care turdenii pot propune proiecte pentru a fi finanțate. De asemenea, am alocat fonduri conform Legii 350 pentru activități cultufrale și sportive și asta pentru că nu avem cheltuieli mari cu lucrări neeligibile. Pentru străzi în acest am am alocat 12 milioane de lei, iar 2,5 milioane de lei la reparații de străzi. Avem o serie de priorități la refacerea străzilor. Întrucât s-a finalizat castrul roman, am lucrat la câteva proiecte pentru a organiza accesul turiștilor la acest obiectiv. Tot pentru castu roman avem o stradă în pantă foarte îngustă care va fi amenajată pentru a permite turiștilor să ajungă la castrul roman. Totodată, vom amenaja o parcare pentru autocare în proximitatea castrului.

Rep: Dacă până acum prioritatea zero era infrastructura rutieră, acum văd că acordați atenție educației și culturii.

Cristian Matei: Da, aici putem aminti și clădirea fostei judecătorii care va deveni centru cultural și de tradiții. Este un monument istoric care era în stare deplorabilă dar am intervenit și am reușit să facem o clădire superbă.

Rep: Ați anunțat recent că ați semnat contractul de finanțare pentru extinderea Salinei Turda prin extinderea Minei Iosif. Când estimați că vor începe lucrările?

Cristian Matei: Ținând cont de toate preparativele făcute până acum, ni s-a comunicat și suma pe care o oferă Comunitatea europeană pentru astfel de edificii turistice. Din păcate pe linie de turism cofinanțarea de la UE este de 40 la sută, iar a noastră de 60 la sută. Am analizat toate aspectele și am hotărât că vom face o licitație pentru a lua un credit. Creditul va fi luat de Salină, iar proiectul se face cu autoritatea locală, cu Primăria. Vom lua un credit de 75 de milioane de lei ceea ce nu este mult pentru că aceste credite se acordă pe perioadă de grație destul de mari iar recuperarea investiției este foarte rapidă la Salină iar băncile se înghesuie să ia credit pentru că este foarte fezabilă afacerea.

Rep: Unde se situează sănătatea turdenilor în proiectul de buget pentru acest an?

Cristian Matei: Am avut până acum mai multe etape. Mai întâi am trecut la reabilitarea Policlinicii pentru a oferi medicilor spații adecvate. Pentru a implementa proiectul european a trebuit să eliberăm Policlinica de cabinete medicale. Medicii s-au relocat și acum avem finanțare pe fondul de mediu pentru Policlinică. De asemenea, intrăm în lucru foarte repede pe reabilitarea energetică și modernizarea spitalului actual. Avem apoi un proiect mare pentru extinderea spitalului cu 200 la sută capacitate. Părerea mea este că odată cu extinderea Spitalului și modernizarea Policlinici unde vrem să facem și un centru de paliație vom rezolva astfel foarte multe ramuri medicale. Îmi doresc foarte mult să avem terapie pentru cancer la Turda pentru că acum oamenii merg la Cluj și este foarte aglomerat. Spitalul pe care l-am gândit ar trebui să devină un mini spital regional pentru Turda, Câmpia Turzii, comunele învecinate și zona de munte. Am apreciat un areal de 200 de mii de oameni care ar putea beneficia de serviciile medicale la Turda.

Rep: O bornă importantă în evoluția activității sportive la Turda a fost inaugurarea Sălii Polivalente. După aceste obiective cum se reprofilează politica administrației locale vis-a-vis de viața sportivă și cum vă raportați la acest activități?

Cristian Matei: Da, prin tot ce s-a făcut din 2016 și până acum s-au creat niște poluri de interes. De exemplu, în zona cu Sala Polivalentă mai avem un proiect cu Compania Națională de Investiții unde se va edifica un stadion cu capacitatea mai mare și alte două mai mici. Între timp a apărut autobaza nouă în zonă pentru cele 20 de autobuze electrice și care este spre final de recepție. Tot în acea zonă vom face un aquaparc pentru care avem discuții cu bănci în vederea obținerii de finanțare. Mai am o intenție despre care nu știu nici colegii mei. Ar fi interesant să facem un hipodrom pentru că nu există decât la Ploiești și ar fi de mare interes pentru Ardeal ținând cont de inelul de autostradă pe care îl avem și că Turda este accesibilă din toate direcțiile. Cred că ar fi foarte căutat nu doar de români ci și țări europene.

Interviu realizat de Cosmin PURIȘ