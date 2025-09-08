Actualitate

După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, profesorii mai revoltați

8 septembrie 20250 commentarii

Mai mulți profesori clujeni au fost prezenți luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală, la protestul de la București, alături de ei aflându-se și liderul de sindicat președinta Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLÎPC), Lucia Cojocaru. „Clujul și-a făcut din nou vocea auzită! SLÎPC a mărșăluit astăzi de la Guvern la Cotroceni, alături de zeci de mii de colegi din toată țara. Am ieșit în stradă pentru că Legea 141 lovește direct în elevi și în viitorul educației din România. Spunem răspicat: NU distrugerii educației! NU Legii 141!Educația merită respect, elevii merită șanse reale, profesorii merită condiții decente!”, au transmis aceștia. În total, la protestul din capitală au participat 20.000 de angajați din învățământul preuniversitar din întreaga țară, potrivit sindicatelor. Profesorii și-au manifestat nemulțumirea față de noile măsuri luate în domeniul educației, cum sunt creșterea normei didactice la 20 de ore, comasarea școlilor, tăierea burselor la elevi, și au mărșăluit de la Guvern la Palatul Cotroceni. â

Reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan, însă întrevederea nu s-a soldat cu un rezultat mulțumitor pentru profesori. Drept urmare protestele profesorilor vor continua, nefiind exclusă nici greva generală, au anunțat liderii federațiilor sindicale.

Liderii federațiilor sindicale au purtat discuții cu președintele României, Nicușor Dan, însă după cum a precizat președinta SLÎPC, Lucia Cojocaru, răspunsul președintelui a fost că se va întâlni din nou cu reprezentanții sindicatelor peste două luni. „Atâta s-a putut. În loc să fie un mediator, președintele tace”, a spus Lucia Cojocaru. Președinta SLÎPC a spus că este vorba de „un dialog al surzilor” și că în aceste condiții de mâine, 9 septembrie 2025, profesorii vor merge la școală, vor semnează condica, vor intra la clasă, vor supraveghea elevii, dar nu vor face nici un fel de activitate didactică. În continuare, liderul de sindicat Lucia Cojocaru a subliniat că profesorii sunt deschiși la dialog: „Suntem deschiși la dialog, dar n-avem cu cine. Nu se poate așa ceva. Chiar să nu fim băgați în seamă, de o lună de zile stăm în fața ministerului și nimic. Astăzi iese ministrul Educației cu declarații halucinante. Ne amenință. Dar aceasta este situația și mergem înainte”.

Protest în 11 septembrie în centrul Clujului

După întâlnirea sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan profesorii sunt și mai revoltați. „După episodul de astăzi, lumea este și mai revoltată. Pe zi ce trece tot mai revoltați vor fi, din păcate”, a spus liderul de sindicat Lucia Cojocaru. Așa cum a anunțat la pichetarea Inspectoratului Școlar Județean Cluj, liderul clujean de sindicat a precizat și de această dată că acțiunile de protest vor continua cu protestul organizat în data de 11 septembrie 2025, de la ora 13.00, în Piața Unirii. „Alături de noi vor fi la protest Liga Studenților din toate facultățile clujene, elevii de liceu și părinții”, a mai spus Lucia Cojocaru.

Tia SÎRCA

