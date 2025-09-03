ECONOMIE

După Capitală, Clujul înregistrează cele mai multe dosare de insolvență

3 septembrie 20250 commentarii

 

Capitala îşi păstrează prima poziţie la numărul insolvenţelor pentru a doua lună consecutivă, în timp ce judeţul Bihor are o creştere de 356%, conform unei analize realizate de platforma RisCo.ro. La nivel naţional, în luna august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvenţă, ceea ce indică o uşoară scădere, cu 6%, comparativ cu luna anterioară. Bucureşti, Cluj, Bihor, Timiş şi Ilfov sunt judeţele care au înregistrat cele mai multe dosare de insolvenţă în luna august 2025. Clujul rămâne un judeţ de referinţă pentru economia românească, iar creşterea cu 121% a numărului de insolvenţe, de la 33 dosare în august 2024 la 73 dosare în august 2025, evidenţiază o dinamică importantă în mediul economic local.
În Bucureşti, numărul dosarelor de insolvenţă a înregistrat o creştere semnificativă, ajungând în august 2025 la 211 de dosare de insolvenţă, faţă de 183 în aceeaşi lună a anului precedent. Numărul dosarelor de insolvenţă din luna august a acestui an indică o creştere cu 15% raportat la august 2024.

În Bihor, creşterea îngrijorătoare cu 356% a dosarelor de insolvenţă, de la 16 în august 2024 la 73 în august 2025, indică o presiune tot mai accentuată asupra mediului economic local, probabil influenţată nu doar de factorii economici naţionali, ci şi de particularităţile specifice regiunii. Următoarele poziţii în clasamentul judeţelor cu cele mai multe insolvenţe sunt ocupate de Timiş şi Ilfov. Judeţul Timiş ocupă cea de-a patra poziţie a clasamentului judeţelor cu cele mai multe dosare de insolvenţă. Comparativ cu august 2024, când au fost înregistrate semnificativ mai puţine cazuri, în august 2025 s-au înregistrat 50 de dosare de insolvenţă, ceea ce reprezintă o creştere de 79%. De asemenea, comparând luna august 2024 cu cea a acestui an, putem observa creşteri semnificative ale numărului dosarelor de insolvenţă în domenii precum construcţii, cel al restaurantelor, transporturi, comerţ, dar şi în rândul barurilor şi al altor activităţi de servire a băuturilor.
„În domeniul construcţiilor observăm o creştere de aproximativ 63% în august 2025, ceea ce indică o deteriorare semnificativă a situaţiei financiare în acest sector, reflectând probabil dificultăţi legate de costurile materialelor, forţa de muncă sau proiectele întârziate. Creşterea de 245% în domeniul restaurantelor reflectă impactul majorării TVA-ului şi al costurilor ridicate cu taxele, care au pus o presiune financiară considerabilă asupra afacerilor din acest sector. Şi în sectorul transporturilor se remarcă o creştere semnificativă de 164% a dosarelor de insolvenţă. Comparativ cu august 2024, în luna august 2025 identificăm o accentuare a instabilităţii domeniului şi o presiune tot mai mare asupra companiilor active în acest sector”, arată analiza.

Mai mult decât atât, comportamentul utilizatorilor platformei RisCo.ro confirmă sentimentul de incertitudine. „Instabilitatea economică obligă antreprenorii să fie prudenţi atunci când îşi aleg partenerii de afaceri, atenţi la semnarea oricărui contract şi chibzuiţi în ceea ce priveşte cheltuielile firmei. Ţinând cont de cele peste 119.000 de verificări de firme în august 2025, am putut observa în comportamentul utilizatorilor platformei RisCo.ro preocuparea pentru stabilitatea financiară şi riscurile asociate partenerilor de afaceri. De la interogări privind starea firmelor şi istoricul financiar, până la generarea rapoartelor de risc: acţionariat, incidente la plată, procese în instanţă şi rating financiar, utilizatorii arată interes crescut pentru evaluarea solvabilităţii şi a potenţialelor dificultăţi ale firmelor cu care intenţionează să colaboreze”, afirmă directorul vânzări Bucureşti în cadrul RisCo, Daniela Colnicianu. Specialiştii RisCo.ro îndeamnă antreprenorii să fie prudenţi, susţinând faptul că analiza financiară trebuie să fie o prioritate, mai ales acum, în contextul unei economii volatile.

