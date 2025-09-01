CULTURĂ

Dramaturgie estonă contemporană: patru texte ce definesc teatrul baltic din ultimii 30 de ani

1 septembrie 20250 commentarii

Fundația Culturală „Camil Petrescu” (FCCP) anunță apariția unui nou volum din seria Dramaturgi de azi: „Dramaturgie estonă contemporană”, o antologie realizată cu sprijinul Fondului Cultural al Estoniei, în cadrul programului Traducta. Volumul aduce pentru prima dată în atenția cititorilor români patru texte reprezentative pentru evoluția dramaturgiei estone după 1991 – anul redobândirii independenței Estoniei, la scurt timp după destrămarea URSS.

Selecția textelor, prefața și notele critice poartă semnătura Ralucăi Rădulescu, care a realizat și traducerea pieselor din limbile franceză și rusă. Obiectivul acestei antologii este dublu: să traseze o hartă a dramaturgiei baltice din ultimele trei decenii și, în același timp, să surprindă temele fundamentale care definesc societatea estonă contemporană: dorința de afirmare personală, conflictele domestice, raportul fragil dintre memorie și prezent, dar și tentația succesului material cu orice preț.

Patru piese, patru unghiuri asupra lumii estone

„Intersecția cu drumul principal sau Povestea peștișorului de aur” de Jaan Tätte este piesa de debut a unuia dintre cei mai cunoscuți dramaturgi ai Estoniei. Premiera mondială a avut loc în 1998, la Teatrul Municipal din Tallinn, iar un an mai târziu piesa a fost transpusă într-un film semnat chiar de autor. Textul se situează la granița dintre realism și suprarealism: Osvald, un bărbat singuratic, se confruntă cu apariția femeii visurilor sale, dar și cu dilema alegerii dintre iubire și materialism. Tensionează astfel vechea întrebare: este credința în miracole suficientă pentru a schimba destinul?

„Dulapul” de Mihkel Ulman (2000) propune o tragi-farsă în două acte. Piesa debutează cu o scenă neobișnuită: Joonas descoperă, în toiul nopții, o femeie ascunsă în dulapul său. De aici, o înlănțuire de situații comice și dramatice dezvăluie tensiuni familiale, pasiuni ascunse și nevoia de a regăsi fragmente de romantism într-o lume cinică. Devenit un simbol al refugierii și al memoriei, dulapul se transformă într-un portal între trecut și prezent.

„Semne pe tocul ușii” de Diana Leesalu și Kaarel B. Väljamäe (2017) explorează relația indestructibilă dintre doi frați gemeni, Markus și Mihkel. Împărtășind aceeași biografie, de la nașterea în perioada sovietică până la maturizarea într-o lume fracturată cultural, cei doi devin oglinda și umbra celuilalt. Textul vorbește despre fragilitatea identității, despre cum trecutul recent influențează prezentul și despre imposibilitatea de a-ți proteja în permanență „respirația fratelui tău”.

„Afacerile sunt afaceri” de Mehis Pihla (2024), laureată cu Premiul pentru dramaturgie originală al Uniunii Teatrale din Estonia, este inspirată din scandalul uriaș de spălare de bani care a zguduit Estonia și întreaga Europă în 2017, prin filiala estonă a Danske Bank. Piesa ancorează teatrul în actualitatea socială și politică, transformând corupția, lăcomia și fragilitatea morală în teme de reflecție universală. Montată în premieră mondială la Teatrul Dramatic Eston din Tallinn, în programul oficial Tartu 2024 – Capitală Europeană a Culturii, piesa confirmă rolul dramaturgiei de a interoga prezentul și de a pune sub semnul întrebării mecanismele puterii și ale banului.

O selecție pentru cititorul român

Principalele criterii de selecție, în constituirea acestei antologii, au fost traductibilitatea, inteligibilitatea și relevanța pieselor pentru publicul român de azi, gama cât mai bogată de tematici abordate, stilul și numărul de personaje”, notează Raluca Rădulescu în prefața volumului.

Astfel, „Dramaturgie estonă contemporană” nu este doar o colecție de texte, ci o invitație adresată publicului român de a descoperi un univers dramaturgic mai puțin familiar, dar esențial pentru înțelegerea culturii baltice și a temelor care traversează Europa ultimelor decenii: globalizarea, criza identitară, tentațiile capitalismului și fragilitatea relațiilor interumane.

„Teatrul se (și) citește”

Volumul face parte din seria DRAMATURGI DE AZI, un proiect al FCCP ce își propune să aducă în atenția publicului român autori dramatici internaționali contemporani. Sub sloganul „Teatrul se (și) citește”, colecția familiarizează cititorii cu textele celor mai importanți dramaturgi ai momentului, oferind în același timp resurse pentru regizori, traducători și cercetători.

Antologia „Dramaturgie estonă contemporană” poate fi achiziționată online pe site-ul oficial și în rețeaua librăriilor Cărturești.

 

