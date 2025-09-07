CULTURĂ

Două expoziții de excepție la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

7 septembrie 20250 commentarii

 

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca se pregătește să găzduiască, începând cu 10 septembrie 2025, două expoziții remarcabile care celebrează opera a doi artiști de seamă: o retrospectivă dedicată maestrului Octavian Cosman, intitulată „Porțile veșniciei”, și o expoziție jubiliară în memoria artistei Jutta Pallos-Schönauer. Ambele evenimente oferă publicului o ocazie unică de a pătrunde în universul creativ al unor figuri esențiale pentru arta românească.

Octavian Cosman: O retrospectivă copleșitoare la 85 de ani

Expoziția retrospectivă „Porțile veșniciei” este un omagiu adus longevității și coerenței artistice a lui Octavian Cosman, cu ocazia împlinirii a 85 de ani. Vernisajul va avea loc miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 18:00, și va include lansarea unui catalog dedicat expoziției.

Octavian Cosman este un artist care a reușit să se impună printr-o creație profundă și originală, în ciuda constrângerilor politice ale epocii. În anii realismului socialist, el a căutat o cale de evadare din dogmele impuse, explorând simboluri originare și dezvoltându-și o viziune personală. Creația sa, deși ancorată în tradiție, nu devine niciodată tradiționalistă. Ea discută, interoghează și reinterpretează, creând o sinteză modernă și universală.

Expoziția va prezenta preponderent pictura, dar va include și lucrări din sculptură și grafică. Printre acestea se numără piese importante din colecția Muzeului de Artă, precum „Poarta semințelor”, „Martiriu «1907»”, „În umbra crucii” și „Icar căzut”. Acestea demonstrează o cunoaștere profundă a legăturii dintre tradiție și modernism, relevând un radicalism pictural moderat.

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale operei sale este seria „Acvariilor”, realizată la sfârșitul anilor ’60. Aceste lucrări sunt o metaforă a condiției umane în fața limitărilor sociale, reprezentând personaje captive în „acvarii invizibile”, lipsite de libertate și de atribute identitare. Prin ciclul „Acvariilor” și prin cele ulterioare (precum „Semințe”, „Icar” sau „Apocalipsa”), Octavian Cosman creează o lume parabolică, cu o morală exprimată alegoric.

Expoziția „Porțile veșniciei” este o invitație de a descoperi un artist care a spiritualizat materia, a îmbinat simbolurile religioase cu cele arhetipale și a reușit să exprime, prin intermediul culorii și formei, o apartenență profundă la matca culturală românească, dar și o rezonanță universală.

Expoziția va fi deschisă publicului până pe 5 octombrie 2025.

Jutta Pallos-Schönauer: O călătorie vizuală prin Transilvania

Concomitent, Muzeul de Artă celebrează memoria artistei Jutta Pallos-Schönauer printr-o expoziție jubiliară. Vernisajul are loc miercuri, 10 septembrie 2025, la ora 17:00.

Tema definitorie a creației Jutta Pallos-Schönauer a fost Transilvania. Născută la Reghin, artista a imortalizat în lucrările sale peisajele, arhitectura tradițională și spiritul oamenilor locului. Chiar și după ce s-a stabilit în Germania în 1986, rădăcinile sale transilvănene au continuat să-i inspire opera.

De-a lungul unei cariere bogate, Jutta Pallos-Schönauer a explorat diverse tehnici, de la pictură în ulei la acuarelă, desen și pastel. A creat atât compoziții figurative, cât și peisaje, remarcându-se în special prin reprezentările urbane detaliate ale unor orașe precum Cluj, Sighișoara și Sibiu.

Deși a rămas fidelă realismului, artista a dezvoltat un stil personal, creând o sinteză între conținutul obiectiv al realității și o expresie artistică originală, distinctă de curentele epocii. Opera sa este un omagiu adus identității și apartenenței, explorând interacțiunile dintre istorie și destinele individuale.

Lucrările lui Jutta Pallos-Schönauer au fost apreciate atât în țară, cât și peste hotare, fiind expuse în numeroase expoziții personale și colective din Germania, Ungaria, Austria, Suedia, Italia, Canada, Statele Unite și România.

Expoziția jubiliară oferă o ocazie emoționantă de a redescoperi arta unei figuri marcante, care a încetat din viață în 2020.

Expoziția Jutta Pallos-Schönauer va fi deschisă publicului până pe 28 septembrie 2025.

Vizitatorii Muzeului de Artă din Cluj-Napoca au, așadar, posibilitatea de a se bucura de două abordări artistice distincte, dar la fel de valoroase, începând cu 10 septembrie 2025.

 

