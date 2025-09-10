ADMINISTRAȚIE

Două drumuri din comuna Cătina, reabilitate cu sprijinul Consiliului Județean Cluj

10 septembrie 20250 commentarii

Două drumuri de interes local din comuna Cătina, afectate de fenomenele meteo extreme din iulie 2025, au fost reabilitate integral, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Cluj.

Este vorba despre drumurile comunale DC 21 Cătina-Copru-DJ 161E și DC 22 Cătina-Hagău-DJ 161E, care însumează aproximativ opt kilometri. În urma ploilor abundente căzute în prima parte a lunii iulie, carosabilul a fost grav deteriorat, cu făgașe longitudinale și transversale, colmatări ale șanțurilor și podețelor, depuneri de aluviuni și dislocări de material pietros.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „La solicitarea expresă a Primăriei Cătina, am alocat în vara acestui an suma de 200 de mii de lei, din fondul de rezervă al instituției, pentru reparația urgentă a acestor drumuri. În acest moment, după finalizarea integrală a lucrărilor, circulația se desfășoară în condiții normale de siguranță, atât pentru autoturisme și pietoni, cât și pentru utilaje agricole”.

Lucrările au inclus reprofilarea drumurilor cu cilindrare și adaos de piatră spartă, refacerea terasamentelor deteriorate, reabilitarea acceselor la proprietăți, curățarea șanțurilor și a rigolelor, precum și decolmatarea podurilor și podețelor.

Prin această intervenție, autoritățile locale și județene asigură condiții optime de circulație pentru locuitorii comunei Cătina și pentru transportul agricol.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie

Ziua Internațională Alzheimer, marcată la Cluj

Clujul, promovat cu succes la Festivalul „Prispa – România ești Tu” de la Brașov

Lucrări de întreținere pe drumul județean Tureni-Micești

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.