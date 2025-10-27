INTERNE

Doi tineri, cercetați că au violat minore, arestați preventiv

27 octombrie 20250 commentarii

Un tânăr de 22 de ani, din localitatea Poieni, cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unei minore de 15 ani, în noaptea de 23/24 septembrie 2025, ar fi profitat și de o altă minoră, de 14 ani, întreținând mai multe acte sexuale cu aceasta (cel puțin 100 de acte materiale), în perioada 2024-2025, anunță reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj. Totodată, din cercetări a reieșit faptul că un alt tânăr de 18 ani ar fi agresat-o sexual pe minora de 15 ani, în aceeași noapte.

De asemenea, în urma investigațiilor efectuate a mai reieșit faptul că, tânărul de 22 de ani care ar fi agresat-o sexual pe minora de 15 ani, în data de 23/24 septembrie 2025, ar mai fi întreținut mai multe acte sexuale (cel puțin 15 acte materiale) cu aceasta, în perioada decembrie 2024 – mai 2025.

Astfel, în acest context și în urma administrării materialului probator până în prezent, față de acesta a fost prelungita măsura arestării preventive, pentru încă 30 de zile, urmând a se efectua toate demersurile necesare pentru stabilirea întregii stări infracționale. La data de 23 octombrie 2025, față de tânărul de 18 ani, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior, fiind luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol asupra unui minor, în formă continuată”, informează reprezentanții IPJ Cluj.

Tatăl fetei de 15 ani a reclamat agresiunea sexuală

Reamintim faptul că pe numele tânărul de 22 de ani, în data de 30 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința acestuia din comuna Poieni. Tânărul a fost cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată și a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările desfășurându-se sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin. „La data de 29 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați prin plângere penală depusă de un bărbat de 41 de ani, din comuna Poieni, cu privire la faptul că fiica sa minoră, de 15 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Din verificările preliminare a rezultat că, în noaptea de 23/24 septembrie 2025, minora ar fi participat la o petrecere organizată într-o locuință din comuna Poieni, unde ar fi consumat băuturi alcoolice, ajungând într-o stare avansată de ebrietate, în imposibilitate de a se apăra. Profitând de această situație, tânărul de 22 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta. În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința tânărului, polițiștii au ridicat mai multe medii de stocare, respectiv o tabletă și trei telefoane mobile, care urmează să fie supuse expertizării. În urma probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.”, au informat la momentul respectiv polițiștii clujeni.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Pompier Sebastian Popa, aplaudat în formație pentru intervenția salvatoare în timpul liber

La datorie și în afara serviciului: Pompierul Sebastian Popa a salvat viața unui vecin

Razie de proporții la Cluj-Napoca

Mașină răsturnată la Topa Mică

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.