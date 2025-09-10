INTERNE

Doi bărbați arestați preventiv la Cluj pentru fapte grave

10 septembrie 20250 commentarii

Doi bărbați au fost arestați la Cluj-Napoca, unul pentru conducere sub influența alcoolului isr un altul pentru violențe cu cuțitul în public. Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a anunțat că la data de 6 septembrie 2025, două persoane au fost arestate preventiv pentru fapte de o gravitate deosebită.

Primul caz vizează un bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, faptă prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) din Codul penal.

Potrivit anchetatorilor, în data de 5 septembrie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul a condus un autoturism marca Audi Q5, pe strada Făget din Cluj-Napoca, cu direcția spre Calea Turzii, având o alcoolemie de 1,52 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, rezultatele au indicat prezența unor substanțe psihoactive în organismul acestuia.

Individul nu a oprit la semnalul poliției, fiind urmărit în trafic până la sensul giratoriu dintre Calea Turzii și strada Bună Ziua, unde a fost în cele din urmă blocat și reținut.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Agresiuni în plină stradă, cu toporul și cuțitul

Cel de-al doilea caz a avut loc în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2025, în jurul orei 00:00, pe strada Someș din localitatea Apahida. Inculpatul, înarmat cu un cuțit și un topor, a lovit o persoană cu piciorul în zona abdomenului, după care a amenințat-o cu acte de violență. Ulterior, a amenințat și o a doua persoană.

Actele de agresiune și amenințările, comise în public, au provocat panică în rândul martorilor, tulburând ordinea și liniștea publică.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, cu aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni.

Și în acest caz, judecătorul a dispus arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile.

