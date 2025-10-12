Dirijori români în cadrul ediției cu numărul 27 a Festivalului Internațional „George Enescu”

CULTURĂ

O prezentare a acestui subiect nu poate să înceapă decât cu maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului „George Enescu”, care la  45 de ani se numără printre dirijorii de top ai lumii. Născut în anul 1980 la Timișoara, în 2011 devine dirijor asistent al Philadelphia Orchestra, în 2012 dirijor asociat al aceeași orchestre și ulterior dirijor rezident (2014-2017), tot acolo. De aici încolo cariera lui a evoluat rapid, având din ce în ce mai multe colaborări cu orchestre de top. Primul său post de dirijor principal a fost cel de la Orchestra WDR Köln, Germania (2019-2025), devenind ulterior dirijor la Orchestra Națională a Franței (din 2020 și până în prezent). Începând din 2025 este și dirijor al Cincinnati Symphony Orchestra, S.U.A.. Maestrului Cristian Măcelaru i-a revenit onoarea de a deschide cea de a 27-a ediție a Festivalului, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, în data de 24 august, la Sala Palatului, cu un program simfonic pretențios, prima piesă din program fiind o mult așteptată primă audiție mondială: Concertul pentru orchestră, op. 182 de Dan Dediu. Ulterior publicul bucureștean a avut ocazia să-l asculte pe Cristian Măcelaru și la pupitrul celor două orchestre europene de prestigiu la care este (sau a fost) dirijor permanent: în data de 1 septembrie, la Sala Palatului, a dirijat dificila operă Salome de Richard Strauss, cu Orchestra WDR Köln și o distribuție de rang internațional, iar în serile de 18 și 19 septembrie, tot la Sala Palatului, a dirijat două programe simfonice ample la pupitrul Orchestrei Naționale a Franței.

Continuăm turul nostru de orizont al dirijorilor români programați în cea mai recentă ediție a Festivalului „George Enescu” cu maestrul Cristian Mandeal. Născut la Rupea în anul 1946, mentorul său în arta dirijatului a fost legendarul Constantin Bugeanu. În România a fost dirijor permanent la Filarmonicile din Târgu Mureș (1977-1980), Cluj-Napoca (1980-1987) și București (1987-2010), unde a fost și Director General. Din 2008 și până în prezent dirijează constant Orchestra Națională de Tineret a României, a căror performanțe remarcabile i se datorează în mare parte. De-a lungul carierei sale a deținut posturi de dirijor permanent și în străinătate, și anume la Orchestra Națională Bască din San Sebastian, Spania (1999-2007), la Orchestra „Haydn” din Bolzano (2000-2003) și la Orchestra Simfonică din Haifa (2000-2002), fiind de asemenea dirijor invitat permanent la Halle Orchestra Manchester (2005-2010), la Filarmonica din Copenhaga, Danemarca (2006-2013) sau Filarmonica din Belgrad (2006-2007). Menționăm faptul că Cristian Mandeal a fost director artistic a două ediții ale Festivalului Internațional „George Enescu”: cea din 2001 și cea din 2003. La actuala ediție a dirijat un singur concert, dar unul de mare anvergură, despre care am scris deja în paginile prezentului cotidian: în data de 29 august, la Ateneul Român, a dirijat Missa solemnis, op. 123 de Ludwig van Beethoven, cu Corul și Orchestra Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, al cărei dirijor permanent este începând din 2023 (pentru a doua oară!).

Următorul dirijor asupra căruia ne îndreptăm atenția este Gabriel Bebeșelea, actualul dirijor permanent al Filarmonicii bucureștene. Născut în 1987 la Sibiu, a absolvit dirijatul la Academia de Muzică „G. Dima” din Cluj, în anul 2010, la clasa Maestrului Petre Sbârcea. Ulterior s-a specializat cu Horea Andreescu la Universitatea Națională de Muzică București și cu Mark Stringer la Hochschule für Musik und darstellende Kunst din Viena. A obținut Premiul I la Concursul de dirijat „Jeunesses Musicales” (București, 2010) și la Concursul de Dirijat „Lovro von Matačić” (Zagreb, 2015). În anul 2011 devine dirijor principal la Opera Națională Iași, fiind cel mai tânăr dirijor din istoria României într-un astfel de post. Între 2016 și 2023 a fost dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii „Transilvania”. A deținut și postul de dirijor permanent la Orchestra Națională a Macedoniei (2020-2022). Ca dirijor invitat a colaborat cu multe ansambluri de prestigiu din Europa, de exemplu orchestra Simfonică din Antwerp (Belgia), pe care a dirijat-o în data de 10 septembrie, la Ateneul Român, într-un program pretențios, avându-l ca solist pe pianistul român Daniel Ciobanu.

Continuăm cu Tiberiu Soare, născut în 1977 la București, de peste douăzeci de ani dirijor al Orchestrei Operei Naționale București. El a fost dirijor principal al Orchestrelor și Corurilor Radio România (2012-2015), colaborând intens și cu Ansamblul de muzică contemporană „Profil” din București. De-a lungul carierei sale a colaborat frecvent cu Angela Gheorghiu, atât în țară, cât și în străinătate, unele din colaborările lor fiind eternizate pe albume discografice bine cotate. În data de 15 septembrie a dirijat la Opera Națională București Oedipe de George Enescu, într-o montare nouă, semnată de Stefano Poda, care a realizat și scenografia și costumele. Distribuția a fost una de top: Ionuț Pascu (Oedipe), Ruxandra Donose (Iocasta), Ramona Zaharia (Sfinxul), Vazgen Gazaryan (Marele Preot), Paul Curievici (Laios), Adrian Sâmpetrean (Creon). Menționăm faptul că și dirijorul asistent al acestei producții este român, și anume Mircea Pădurariu.

Maestrul Cristian Florea, născut în 1955 la Sibiu, și-a început cariera muzicală ca violoncelist, apărând în postura de solist cu orchestre din întreaga lume. Ulterior s-a aplecat asupra artei dirijatului, fără a abandona cariera solistică. De mulți ani este dirijor principal al Orchestrei Națională de Cameră a Moldovei, una din orchestrele de cameră cele mai bune din Europa, avându-și sediul la celebra Sală cu Orgă din Chișinău. Această orchestră a fost prezentă la numeroase ediții ale Festivalului „George Enescu”. În data de 26 august, la Ateneul Român, Cristian Florea a dirijat magistral un program Enescu-Britten-Tartini/Kreisler-Bizet/Waxman-Constantin Rusnac, avându-l ca solist pe renumitul violonist moldovean Ilian Gârneț.

Constantin Grigore, născut în 1983 la București, fondator al Cameratei Regale, a deținut de-a lungul carierei sale posturi de dirijor permanent la Orchestra Filarmonicii „Oltenia” din Craiova și ce a Filarmonicii Pitești. În prezent este dirijor la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București. A dirijat concerte în toate edițiile Festivaluiui „George Enescu” din 2009 până în prezent. La actuala ediție a Festivaluiui a dirijat în data de 29 august, la Ateneul Român, Orchestra Sinfonia Varsovia (Polonia), într-un concert vocal-simfonic, cu ampla lucrare muzicală intitulată Requiem for My Friend de Zbigniev Preisner. Menționăm faptul că partea corală a fost asigurată de Corul de cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”, pregătit de dirijorul român Andrei Stănculescu.

Mihnea Ignat, născut în 1980 la Craiova, după absolvirea Universității Naționale de Muzică București, s-a stabilit în Spania, încă din 2005. În prezent este dirijor principal la Orchestra Simfonică din Elche, Spania, dar și la Orchestra Filarmonicii din Sarajevo, Bosnia. Între 2017-2024 a deținut funcția de dirijor principal al Orchestrei Operei Naționale Române Timișoara. În data de 31 august a dirijat la Teatrul „Odeon” Orchestra Romanian Sinfonietta, una din Orchestrele Române de Tineret, într-un concert „de familie”, având în program The Young Person’s Guide to the Orchestra de Benjamin Britten, o lucrare foarte potrivită pentru un public tânăr, precum și fragmente selectate din cele mai cunoscute lucrări simfonice de George Enescu.

Pianista și dirijoarea Simona Strungaru, născută în 1982, în prezent dirijoare permanentă a Big Band-ului Radio România (din anul 2022), dar și a Ansamblului de muzică contemporană SonoMania, a dirijat în data de 10 septembrie, la Clubul Control, un program care pe lângă prelucrări după diverse lucrări enesciene realizate chiar de ea sau de trompetistul Sebastian Burneci, a mai cuprins și lucrări de Enio Morricone, Charlie Parker, Jaco Pastorius, Stefano di Battista și Nino Rota.

Dirijorul și violonistul german de origine română Christian Câșleanu, născut în 1989 în Germania, se bucură de o reputație crescândă. În actuala ediție a Festivalului, a apărut în ambele posturi: În data de 7 septembrie, la Teatrul „Odeon”, a dirijat Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, într-un concert de familie, iar în data de 13 septembrie a cântat la Sala „Auditorium” în calitate de prim violonist al Cvartetului de coarde „Giocoso”, alături de pianista Luiza Borac.

Nu putem încheia acest tur de orizont al dirijorilor români prezenți în ediția 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu” fără a-i menționa pe destoinicii maeștrii de cor, care au asigurat munca de pregătire a corurilor române prezente în Festival. Aceștia sunt Cornel Groza (Corul Filarmonicii „Transilvania”), Ion Iosif Prunner (Corul Filarmonicii „George Enescu” din București), Ciprian Țuțu (Corul Academic Radio), Daniel Jinga și Adrian Ionescu (Corul Operei Naționale București), precum și Andrei Stănculescu (Corul Național de cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”), cel din urmă apărând în fața publicului și în calitatea de dirijor titular, și anume în concertul de familie, a cappella, de la Teatrul „Odeon”, din data de 21 septembrie, concert despre care am scris în episodul trecut.

Matei Pop, București, Septembrie 2025

