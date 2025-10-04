CULTURĂ

Din fotoliul de orchestră. Sunetul unei noi ere: Heritage și Filarmonica Transilvania

4 octombrie 20250 commentarii

Memorabil!

Da, am avut parte de o seară memorabilă, una care va rămâne mult, mult timp în memoria celor prezenți. Și memorabil înseamnă în acest caz, deschiderea oficială a noii săli de concerte, Heritage, impresionantă ca arhitectură și acustică, comfort fizic și mental oferit artiștilor (orchestră, cor, soliști, dirijori) și publicului deopotrivă, pentru ridicarea căreia întreaga echipă ANMGD merită toate felicitările și aprecierile. Memorabil înseamnă și un program de concert judicios gândit și materializat scenic-Rapsodia română nr 1 în la major op 11 de George Enescu; Concertul pentru vioară nr 1 în sol minor op 26 de Max Bruch, solist Gabriel Croitoru; Simfonia nr 9 în re minor op 125 de Ludwig van Beethoven-și, nu în ultimul rând, prezența dirijorilor Lawrence Foster, Cristian Mandeal și Cornel Groza/dirijor al Corului, a soliștilor Anita Hartig/soprană, Cristina Damian/mezzo, Marius Vlad Budoiu/tenor și Mihai Damian/bariton.

 

Memorabil mai înseamnă încă un lucru, relevant însă pentru seara de 3 octombrie 2025, ținuta înaltă a interpretărilor, la nivelul reclamat de eveniment.

Programul serii de concert a fost, repet, bine ales. Fiecare lucrare în parte a fost pregătită cu maximă atenție. Orchestra a fost la nivelul orchestrelor profesioniste de top, în toate cele trei lucrări prezentate. Consider ”chixurile” corniștilor (comentariul prof Radu Lungu-Trecător în loja 5) din Uvertura la opera Fidelio-seara de vineri 26 septembrie a. c.-un accident regretabil, care sigur nu se va mai repeta. Fac o paranteză, necesară. Pentru cântatul fals nu trebuie studii de specialitate. Am 58 de ani de Filarmonică (Cluj, București, Iași, Constanța, Brașov, Craiova, Timișoara, Arad, Satu Mare…), alți 58 de Opera Națională Română (Cluj, București, Iași, Brașov, Satu Mare, Timișoara, Baia Mare, Turda…), alți 58 în sălile de teatru, plus spectacole și concerte pe axa Germania, Italia, Ungaria, Austria…Orele petrecute în sălile respective, multe, au fost urmate de lecturi numeroase, cărți de specialitate din domeniul muzcii clasice, toate au contribuit la formarea mea muzicală. Așa au apărut cronicile la spectacolele de operă, de balet, teatru, filme, concerte simfonice. Și încă un amănunt, în peste 400 de cronici dedicate artei și culturii am scris doar ce am văzut și auzit. Onestitatea informării cititorilor a fost și este mai presus de orice alte discuții. Mi-a fost dat să cunosc critici muzicali și/sau teatrali, chiar și sportivi, fără studii de specialitate. Cultura însușită în timp și bunul simț, onestitatea m-au călăuzit și mă călăuzesc în meserie. Cu asta cred că am pus punct oricăror altor speculații legate de studiile de specialitate. Ca un ultim amănunt, important, am primit multe felicitări pentru cronica la Fidelio, de la specialiști și non specialiști.

Revin la simfonicul serii de vineri, 3 octombrie. Deschis de Lawrence Foster cu Rapsodia română nr 1 în la major op 11 de Enescu, urmată de Concertul pentru vioară nr 1 în sol minor op 26 de Bruch, solist Gabriel Croitoru.

Rapsodia română nr 1 op 11 este și rămâne o veșnică reîntoarcere la rădăcinile noastre. Lawrence Foster propune cu exigența și muzicalitatea care-l caracterizează, o călătorie exuberantă, dinamică, vie, spectaculoasă, pledoarie pentru autenticitatea și frumusețea folclorului românesc. Noi? Noi rămânem conectați sufletește, emoțional, spiritual și social. Îmi face plăcere să aduc în discuție aportul violistului Traian Boală, profesionalism remarcat și în alte producții muzicale.

Concertul pentru vioară nr 1 în sol minor op 26 de Bruch-Vorspiel:Allegro moderato; Adagio; Finale: Allegro energico-ne-a prilejuit reîntâlnirea cu violonistul Gabriel Croitoru. Reîntâlnire în cele mai favorabile auspicii, optime pentru o interpretare de succes. Scriitura de virtuozitate, care cuprinde ambitusul instrumentului, se face simțită încă de la primele măsuri ale Vorspiel-ului, afirmare a afinității lui Bruch pentru sonoritățile populare. Dar și cea a violonistului Gabriel Croitoru pentru partitura lui Bruch, deschidere spre lirismul melodiilor prin cadenza strălucitoare, prin ritmuri când grațioase-când energice, sensibilitate, acuratețe, expresivitate, fervoare romantică printr-o colaborare de Maestru cu dirijorul și orchestra. Bisul oferit, Largo din Sonata a III-a pentru vioară solo de Bach rămâne o altă demonstrație a valorii violonistului pe care-l dorim mai des pe scena de concert clujeană.

Finalul a aparținut unei alte memorabile lucrări de Beethoven, Simfonia nr 9 în re minor op 125, Odă BucurieiAllegro ma non troppo un poco maestoso; Scherzo: molto vivace; Adagio molto e cantabile; Finale-, sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal. aflat într-o formă fizică și artistică extraordinară, de invidiat. Lucrare atent, foarte atent pregătită la toate nivelele: orchestră, cor/dirijor Cornel Groza, soliști Anita Hartig, Cristina Damian, Marius Vlad Budoiu și Mihai Damian. Am avut parte de interpretarea pe care ne-o dorim la fiecare concert în parte, care definește marile ansambluri vestive și nu numai, care vorbește despre, repet, profesionalism. Mi se pare firesc să fac și câteva remarcări: Ruxandra Rus, Vlad Rebreanu, Raluca Ilovan-flaut; Reman Zoltan, Radu Hodrea-clarinet, Haaz Bence și Szabo Adorjan-oboi, Gavril Cupșa-corn, Gyarmati Gabriel și Gabriel Posdărescu-trompetă. Tocmai acest profesionalism al Orchestrei aduce la Cluj-Napoca, în organizarea Filarmonicii Transilvania și în sala de concerte Heritage, gala decernării Oscarurilor în muzica clasică, aprilie 2027.

Dacă Anita Hartig, Cristina Damian și Marius Vlad Budoiu sunt certitudini, pentru Mihai Damian a fost o dovadă în plus a calității vocii, firească selecție în finala de 32 a concursului internațional de canto Operalia, susținut de Placido Domingo, anul acesta la Sofia, 20-26 octombrie.

Cred că orice alte comentarii sunt de prisos. A fost o seară memorabilă în sensul bun și autentic al cuvântului. Seară dătătoare de speranțe pentru concertele care vor urma. O seară memorabila pentru deschiderea sălii Heritage, dar și pentru deschiderea celei de a 70-a stagiunii la Filarmonica Transilvania.

Demostene Șofron

Foto Cosmin Puriș

