Deţinuţii sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori

8 septembrie 20250 commentarii

Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP.

Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică celor condamnaţi la închisoare pe viaţă.

Cărţile sunt alese „dintr-o listă aprobată de Centrul Republican pentru Spiritualitate şi Educaţie, cu scopul de a forma valori spirituale şi morale corecte în rândul condamnaţilor”, precizează Senatul din această ţară.

Potrivit aceleiaşi surse, „pentru fiecare carte citită, durata pedepsei poate fi redusă cu trei zile, dar nu cu mai mult de treizeci de zile pe an”, iar o comisie va verifica dacă deţinutul a citit într-adevăr cărţile pe care pretinde că le-a lecturat.

Lista cărţilor autorizate nu este deocamdată publică.

