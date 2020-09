Despre rolul femeilor în politică cu Adela Dehenes și Adriana Dunca (USR PLUS)

„Femeia în politică” este o temă actuală și mă voi referi la acest subiect din perspectiva unor femei noi în politică. Procentul de femei în competiția electorală locală la nivelul județului Cluj este ceva mai puțin de 25%. Chiar și în partidele noastre noi – Alianta USR PLUS – ponderea femeilor este scăzută. Întrebarea este de ce? Este interesant faptul că, deşi a existat invitația şi încurajarea pentru a candida, colegele noastre au fost mai degrabă reticente. Eu am intrat în competiția internă cu o doză conştientă de îndrăzneală, provenind dintr-o familie care în trecut s-a afirmat politic prin bărbații familiei. Am simțit imboldul de a continua tradiția politică, „deși” sunt femeie. Cred că există o reticență mentală a femeilor, în societatea noastră, de a face pasul spre politică. De asemenea, există, în subsidiar, anumite pretenții ale bărbaților politicieni de a înfrâna afirmarea unei femei în politică. Este un clişeu şi am convingerea că putem avem forța de a rezista unor astfel de presiuni şi de a combate astfel de tentative. Adevărul este că sunt foarte multe femei care înțeleg şi sunt interesate de politică. Ba mai mult, am convingerea că problemele cărora trebuie să li se răspundă politic în ziua de azi – legate de viața cetățenilor, de îmbunătățirea condițiilor de sănătate, educație, siguranță, transport şi locuire, etc, – ar putea fi înțelese şi rezolvate mult mai bine, mai aproape de nevoile reale ale oamenilor, prin „pragmatismul feminin”. (Adela Dehenes, Candidată la Consiliul Judetean Cluj)

Când am intrat în politică nu m-am gândit că sunt o “femeie în politică” ci că sunt o persoană care și-a dorit dintotdeauna să ajute, iar puterea politică îți oferă instrumentele necesare să produci schimbări în bine, în societatea în care trăim. Cred că în politică, atât rolul femeilor, cât și al bărbaților, ar trebui să fie acela de a lucra împreună cu specialiști pentru a rezolva problemele pe care societatea noastra le are.

Am cunoscut de curand mai multe femei politician, profesioniste, calde, cu care mi-ar face plăcere să colaborez. De asemenea, colegele mele, alături de care am lucrat la câteva proiecte, sunt femei alături de care simt că pot să construiesc, susținerea lor m-a ajutat să iau decizia de a candida, fiind alături de mine pe tot parcursul aventurii mele politice.

Cred că rolul femeii în politică este, în primul rand, de a inspira alte femei să facă pasul spre politică. Mai mult, mi-ar plăcea să fie asociat cu un rol de mentorat – avem multe de învățat din experiența celor care au parcurs deja o parte din drumul pe care ni l-am asumat noi.

Problemele pe care noi încercăm să le rezolvăm sunt ale societății, în general, ele nu aparțin, per se, doar femeilor sau bărbaților. Noi, cei din Alianța USR PLUS, credem că a fi proactiv în cadrul comunității în care trăim este o atitudine mult mai sănătoasă. Suntem, astfel, priviți ca membri pregătiți să genereze o schimbare, nu doar ca bărbați sau ca femei.

Statisticile de peste tot din lume ne arată că participarea activă a femeilor, atât în domeniul public, cât și în cel profesional privat, la nivel executiv, este mult redusă față de cea a bărbaților. Eu consider că acesta este un prilej pentru noi, oricine suntem, să ne asumăm un rol mai activ în producerea schimbărilor pe care ni le dorim.

(Adriana Dunca, Candidată la Consiliul Judetean Cluj)

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Filiala Cluj, CUI 21200391