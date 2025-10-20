POLITICĂ

Deputatul USR de Cluj, Oana Murariu, după decizia CCR: Legea nu trebuie modificată, doar procedura trebuie reluată

20 octombrie 20250 commentarii

Decizia Curții Constituționale privind neconstituționalitatea pachetului de legi pentru reforma pensiilor speciale nu vizează conținutul reformei, ci un viciu de procedură, a transmis deputata USR de Cluj, Oana Murariu, într-o declarație dată ziarului Făclia de Cluj.

„Comunicatul CCR arată că decizia de neconstituționalitate se referă la un element procedural. Concret, judecătorii CCR spun că nu a fost respectat termenul de 30 de zile în care CSM trebuia să dea un aviz legii. Așa că soluția este foarte simplă: legea nu trebuie modificată. Procesul de adoptare trebuie însă reluat, cu respectarea termenului de mai sus”, a explicat Oana Murariu.

Deputata clujeană a recunoscut că decizia CCR va produce o întârziere nedorită, însă a transmis un mesaj de încredere în continuarea reformei.

„Vestea pe care nu ne-o doream este că vom avea o întârziere. Vestea bună este că da, această reformă poate și va fi făcută”, susține parlamentarul clujean.

CCR a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor speciale adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern, pe motiv că nu a fost respectată procedura de consultare cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care avea un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului.

