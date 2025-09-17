POLITICĂ

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Susțin continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază”

17 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, se pronunță ferm în favoarea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, avertizând că eliminarea acestei măsuri ar putea genera scumpiri bruște și efecte negative directe asupra familiilor vulnerabile.

„Românii trec printr-o perioadă dificilă, cu inflație, taxe noi și o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiale. Plafonarea adaosului comercial este una dintre puținele măsuri care protejează puterea de cumpărare și limitează efectele creșterii prețurilor”, a declarat Lăpușan.

Parlamentarul subliniază că produsele alimentare de bază nu pot fi tratate ca simple mărfuri, deoarece reprezintă o componentă esențială a vieții cotidiene.

„Pâinea, laptele, zahărul sau carnea nu sunt produse de lux, ci necesități. Statul are datoria să se asigure că rămân accesibile tuturor, indiferent de contextul economic”, a adăugat deputatul clujean.

Potrivit acestuia, măsura a funcționat în ultimele luni ca un mecanism eficient de protecție împotriva speculei și a creșterilor nejustificate de prețuri.

Lăpușan atrage atenția și asupra riscurilor pentru economia națională:„Ridicarea plafonului ar reduce consumul, ar frâna economia și ar pune producătorii locali într-o poziție dificilă, în fața importurilor mai ieftine și adesea de calitate îndoielnică.”

Parlamentarul PSD face apel la responsabilitate politică și solidaritate socială:

„Menținerea plafonării este un semnal clar că statul rămâne alături de cetățeni în momentele dificile. România are nevoie de echilibru și stabilitate – iar acestea se obțin prin măsuri concrete, care apără demnitatea fiecărei familii și susțin producția internă”, transmite social democratul.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Facturile la energie nu trebuie să fie o povară pentru români!”

Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: ”Dosarul sau rechizitoriul, mai precis, este un discurs. Atât”

Alin Tișe, mesaj ferm către guvern: „Reducem cheltuielile, nu oamenii!”

Emanuel Petran lansează Partidul Glasul Neamului: Vrem o regrupare a forțelor suveraniste

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.