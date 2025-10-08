POLITICĂ

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean propune lege pentru protecția extinsă a victimelor violenței domestice

8 octombrie 20250 commentarii

Un proiect de lege inițiat de deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean își propune să consolideze mecanismele de protecție și să asigure o intervenție mai rapidă și mai eficientă a autorităților în cazurile de violență domestică.

Proiectul vine să modifice Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și Legea 26/2024 privind ordinul de protecție, vizând creșterea protecției victimelor, instituirea asistenței juridice obligatorii și extinderea duratei ordinelor de protecție în caz de recidivă.

Inițiativa legislativă a parlamentarului clujean propune mai multe măsuri consolidate pentru victime, precum informare obligatorie, avertizarea pentru prelungire și asistența obligatorie și gratuită. Astfel, autoritățile administrației publice locale au obligația de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, dar și la expirarea măsurilor, pentru a asigura exercitarea dreptului la informare iar cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea ordinului de protecție, autoritățile locale trebuie să contacteze victima pentru a o informa despre dreptul de a solicita prelungirea acestuia, dacă motivele subzistă sau au apărut altele noi.
De asemenea, în procesul de emitere a ordinului de protecție, asistența juridică devine obligatorie și gratuită atât pentru victimă, cât și pentru agresor.

Proiectul mai prevede extinderea competenței teritoriale, ceea ce va permite ca solicitarea pentru ordinul de protecție să poată fi depusă la judecătoria de pe raza teritorială a domiciliului/reședinței victimei sau de pe raza teritorială a locului săvârșirii actelor de violență.

Printre prevederi se mai numără transmiterea în maximum 5 ore a deciziei de emitere a ordinului de protecție către structurile Poliției Române și alte autorități competente, precum și extinderea duratei ordinului de protecție până la 24 de luni în cazul în care agresorul a mai fost vizat de o astfel de măsură în ultimii cinci ani – indiferent de identitatea victimei.

Proiectul de lege introduce o măsură importantă în cazul recidivei: dacă un agresor primește un nou ordin de protecție în termen de 5 ani de la expirarea unuia anterior, instanța poate stabili o durată extinsă a ordinului, de până la 2 ani de la data emiterii.

Totodată, instanțele vor putea obliga agresorii să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, în cazurile justificate, să dispună internarea voluntară sau nevoluntară, în condițiile legii.

În plus, pentru agresorii care sunt consumatori de substanțe psihoactive, judecătorul va putea dispune – cu acordul acestora – includerea într-un program de asistență specializat pentru tratarea dependenței.

Proiectul oferă posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție imediat după expirarea celui anterior, dacă există indicii privind un risc continuu pentru viața, integritatea fizică sau libertatea victimei.

Pe lângă victimă sau reprezentantul său legal, cererea poate fi depusă și de către procuror, reprezentantul autorității locale ori un furnizor acreditat de servicii sociale, cu acordul persoanei protejate.

