Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Facturile la energie nu trebuie să fie o povară pentru români!”

17 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PNL de Cluj, Ovidiu Cîmpean, a prezentat în plenul Camerei Deputaților raportul privind Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru energie la prețuri accesibile, un document-cheie în contextul tranziției energetice europene. Acesta prevede măsuri concrete pentru reducerea costurilor la energie, protejarea consumatorilor și consolidarea securității energetice.

Facturile la energie nu trebuie să fie o povară pentru români! Uniunea Europeană vine cu soluții reale, iar România trebuie să joace un rol activ în aplicarea acestora”, a transmis parlamentarul liberal.

Potrivit deputatului, planul propus de Comisia Europeană include măsuri pentru stabilizarea prețurilor la energie, protecția gospodăriilor vulnerabile, sprijin pentru industrie și competitivitate, investiții în energie curată, inclusiv nucleară și regenerabilă, dezvoltarea interconectărilor și creșterea securității energetice la nivel continental.

În calitate de raportor pe acest dosar european, Ovidiu Cîmpean a susținut o serie de priorități strategice pentru România:

  • Finanțare europeană dedicată infrastructurii energetice – interconectări cu Republica Moldova și Ucraina, rețele de hidrogen și capacități de stocare;
  • Valorificarea gazelor naturale din Marea Neagră (Neptun Deep), integrate în strategia de securitate energetică a UE;
  • Susținerea energiei nucleare, inclusiv finalizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR);
  • Recunoașterea României ca stat de frontieră energetică al UE, cu sprijin pentru protejarea infrastructurii critice;
  • Criterii de echitate socială pentru sprijinirea statelor cu venituri mai mici în combaterea sărăciei energetice;
  • Investiții în formarea specialiștilor în domeniul energiei verzi și nucleare, cu implicarea universităților și centrelor de cercetare din România.


Fără tranziția energetică, factura Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili ar fi cu 45 miliarde de euro mai mare în 2025 față de 2019. Prin implementarea Planului, UE poate realiza economii anuale de până la 130 miliarde de euro până în 2030, adică aproximativ 0,65% din PIB-ul Uniunii”, spune deputatul.

În finalul discursului, deputatul clujean a mulțumit colegilor care au votat raportul și a transmis un mesaj ferm:
România are șansa de a deveni un pilon de securitate energetică în Europa Centrală și de Est. Pentru asta, avem nevoie de investiții, parteneriate solide și politici curajoase, nu de blocaje populiste.

