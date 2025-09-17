INTERNE

Delapidare uriașă din fondurile asociațiilor de locatari: Administrator arestat la Cluj

17 septembrie 20250 commentarii

Administratorul a trei firme care presta servicii pentru asociaţii de locatari a fost arestat pentru 30 de zile pentru delapidare, după ce ar fi produs un prejudiciu de 900.000 de lei.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj- Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive faţă de un inculpat cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare în formă continuată. Prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca din data de 16.09.2025 a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca de luare a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile faţă de inculpat”, se arată într-un comunicat trimis miercuri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Inculpatul este acuzat că şi-ar fi însuşit banii asociaţiilor de locatari, neplătind facturile către furnizorii de servicii.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că în perioada ianuarie 2020 – iunie 2025, prin acelaşi mod de operare şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpatul în timp ce acţiona în numele şi interesul a trei societăţi comerciale (societăţi care aveau ca obiect de prestarea serviciilor de administraţie pentru asociaţiile de locatari) cu care asociaţiile de proprietari, respectiv cele 9 asociaţii de proprietari, colaborau pentru a se asigura serviciile de administraţie, a încasat de la locatari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare care astfel se aflau în gestiunea şi administrarea autorului, însă, ulterior, nu a efectuat unele plăţi către furnizorii de servicii şi bunuri întrucât şi-a însuşit aceste sume de bani, cauzând un prejudiciu total celor 9 asociaţii de proprietari de aproximativ 900.000 de mii lei”, se mai arată în comunicatul parchetului clujean.

În cadrul dosarului, activităţile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Cluj – Serviciul de investigare a criminalităţii economice.

