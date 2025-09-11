ADMINISTRAȚIE

Dej-Beauvais, de la prietenie la înfrățire

11 septembrie 20250 commentarii

 

La sfârșitul săptămânii trecute, primarul municipiului Dej, Morar Costan a efectuat o vizită în Franța, ca răspuns la invitația oficială lansată de primarul oraşului Beauvais, Franck Pia, de a participa la Forumul Asociațiilor 2025 și semnarea Tratatului de Înfrățire dintre municipiul Dej și orașul francez (6 septembrie).

Cu acest prilej, primarul Costan Morar – însoțit de prof. Lucian Iosip, vicepreședinte al Asociației Francofonilor din Dej și prof. Camelia Nagy, consilier cultural – a fost prezent alături de reprezentanții orașelor înfrățite cu Beauvais, la ediția jubiliară a Forumului Asociațiilor; la activităţile organizate cu acest prilej în Piața Jeanne Hachette, semnarea tratatelor de prietenie cu orașele Saly-Portudal (Senegal) și Safi (Maroc); conferința privind viața asociativă și colaborarea cu partenerii străini, precum și la recepţia oferită delegaţiilor sosite din Anglia, Germania, Portugalia, Polonia, Maroc, Senegal și România. Gazde impecabile: primarul Franck Pia, Frederic Dumont, președintele Comitetului de Înfrățire Beauvais și Nazim Touaritg, responsabil coordonator al asociației Vie Associative et Relations Internationales Beauvais.

Pentru delegația română, cel mai important punct al vizitei l-a constituit desigur, semnarea Tratatului de Înfrățire care pecetluiește oficial o prietenie de 35 de ani între Dej și Beauvais.
Potrivit primarului Morar Costan, vizita în Beauvais „a fost una deosebită şi de bun augur pentru susținerea, dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de prietenie între cele două orașe. A fost o onoare pentru mine să reprezint Dejul şi să prezint în faţa gazdelor şi a delegaţiilor prezente, municipiul nostru şi evoluţia relaţiilor de prietenie între Dej şi Beauvais, relaţii care s-au intensificat și diversificat în beneficiul ambelor comunități. Așa cum am spus în discursul rostit la Forumul Asociațiilor, primul proiect pentru acest an „Oficializarea Tratatului de Înfrățire” între orașele noastre s-a realizat. Ce-l de-al doilea, Proiectul Educativ European intitulat „Împreună prin Artă pentru o Europă Liberă și Unită” ai cărui parteneri sunt Palatul Copiilor – Structura Dej și Conservatorul din Beauvais, este și el pe cale de a se realiza în acest an școlar 2025-2026. Să le urăm mult succes!”

Primarul Morar Costan a adus mulțumiri celor care au contribuit la bunul mers al legăturilor de prietenie între cele două orașe: Dominique RUCELLE, M. Marian WIELENZYNSKI, Marie-Anne GORIN, Patricia BONNET, Nazim THOUARIGT, Sévérine TOUTAIN, Frédéric DUMONT și primarului Franck PIA, ale cărui avize și semnături au fost și sunt decisive. De asemenea, a adresat călduroase mulțumiri profesorului Lucian Iosip (Cetășean de Onoare al Municipiului Dej și Cavaler al Ordinului „Les Palmes Académiques” acordat de către Guvernul Francez) pentru implicarea în organizarea acestei vizite, dar şi pentru „scurta prezentare a istoriei relațiilor de colaborare între orașele noastre, descrisă cu sinceritate, sensibilitate și mult umor.” Și evident, apreciată ca atare de public.

„Felicitându-vă personal și pe toți colaboratorii dumneavoastră pentru reușita organizării acestui important eveniment și în așteptarea plăcerii de a vă primi la Dej, vă asigur d-le primar Franck PIA de prietenia mea și vă doresc multă sănătate și succes în tot ceea ce faceți” – a spus Morar Costan la încheierea discursului rostit în Beauvais.
Relațiile amicale dintre municipiul Dej și orașul Beauvais, datează din 1990, intermediate fiind de Asociația „Spital Dej 2000” și Asociația „Les foulee de la rue”. Până în anul 2000 aceste legături au avut mai mult un caracter umanitar. „Tratatul de Prietenie” semnat în 1998 între orașele Beauvais și Dej (reînnoit în 2014) a constituit baza relațiilor existente între cele două oraşe, mai ales în parteneriatele dintre instituțiile școlare, un loc important revenind schimburilor și evenimentelor culturale, educative și sportive.

Magdalena Vaida

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ecograf performant la Spitalul Municipal Gherla

Lucări de întreținere pe drumul de la Răchițele la Doda-Pilii

Școlile și grădinițele din județul Cluj în care elevi nu au apă potabilă

Două drumuri din comuna Cătina, reabilitate cu sprijinul Consiliului Județean Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.