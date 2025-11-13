SĂNĂTATE

De Ziua Mondială a Diabetului, clujenii își pot testa gratuit glicemia

13 noiembrie 20250 commentarii

De Ziua Mondială a Diabetului, vineri, 14 noiembrie 2025, clujenii vor putea să-și testeze gratuit glicemia. Inițiativa aparține  Secției clinice diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca.

 „La fel ca în fiecare an, de Ziua Mondială a Diabetului , 14 noiembrie 2025, personalul Secției Clinice Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca se va afla din nou în slujba comunității. Împreună cu Federația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și Cluburile Lions din Cluj-Napoca, alături de tinerii voluntari din Clubul LEO Bastion, se va organiza o acțiune de testare a glicemiei tuturor celor interesați, în Iulius Mall Cluj-Napoca”,  informează reprezentanții unității medicale clujene, într-un comunicat de presă.

Potrivit acelorași reprezentanți, scopul acestei acțiuni este acela de a conștientiza pericolul grav pe care îl reprezintă diabetul, mai ales atunci când boala nu este diagnosticată și tratată la timp. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați de testarea glicemiei în Iulius Mall, la parter, în zona intrării principale, vineri, 14 noiembrie, în intervalul orar 12.00-20.00.

 

T.S.

sursă foto: SCJU Cluj-Napoca

