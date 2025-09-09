ECONOMIE

David Ciceo: Intenționăm un zbor direct Cluj Napoca – New York!

9 septembrie 20250 commentarii

Eveniment internațional la Aeroportul „Avram Iancu”

Luni, la Cluj Napoca s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Conferinței „2025 Regional Air Transport – Regional Developments and Geopolitical Challenges”, organizată de Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, în colaborare cu platforma media ATN – Air Transport News, specializată în organizarea conferințelor de aviație pe plan european. La eveniment au participat manageri și specialiști din lumea aviației civile, printre care: David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca, Michael Harrington, președintele Asociației Companiilor Aeriene din Europa, Cătălin Radu, director al Rețelei de Conformitate Guvernamentală în Aviație, Costin Iordache, directorul TAROM, Kostas Iatrou, CEO Air Transport News și alte persoanlități din regiune.

Nu banii sunt problema, ci garantarea investiției

În deschiderea lucrărilor, Michael Harrington, președinte și director general al Asociației Companiilor Aeriene din Europa (AIRE), a arătat că Aeroportul Cluj este printre puținele aeroporturi din zona estică a Europei care folosește combustibil sustenabil pentru aviație (SAF). Acesta a adăugat că „în ulltimii ani, datorită președinției Poloniei, s-au îmbunătățit procesle legate de drepturile pasagerilor, care în ultimii 10 ani au suportat o serie întreagă de frustrări și incomodități. În prezent Europa de Est este reprezentată doar de compania LOT dar trebuie să avem o mai bună reprezentare din partea Europei de Est. Am amintit cum Clujul are SAF (Standard Audit File for Tax – standard internațional dezvoltat în vederea facilitării transmiterii informațiilor contabile, fiscale și de gestiune, n.r.), dar marea majoritate a aeroporturilor din Europa nu au SAF. Desigur este interesant să știm cum va ajunge SAF să crească de la 2% la 6% în 7 ani de acum încolo. Trebuie să recunosc că este o mare provocare. În mod evident este nevoie de un plan de transport autentic și sustenabil. Investiția în rafinării este o investiție pe termen lung, iar companiile fac contracte pe termen scurt. Când faci o rafinărie nu banii sunt o problemă. Sunt milioane pentru sustenabilitate, problema este cum se garantează o astfel de investiție pentru investitori. Doar aproximativ 20% din aeroporturile din Europa au SAF, iar lucrul acesta este un început bun”, a declarat Michael Harrington.

Un deziderat vital: extinderea pistei

În expunerea sa, David Ciceo, directorul Aeroportului „Avram Iancu” a specificat faptul că în prezent traficul zborurilor din Cluj Napoca înseamnă 73 % spațiul Schengen și 23% non-Schengen. Clujul se va exitinde cu pista de decolare – aterizare până la 3.400 de metri. Dar în momentul de față se așteaptă finalizarea devierii râului Someș. „De asemenea vom construi platforme, un terminal cargo și un hangar pentru mentenanță. Investițiile noastre în ceea ce privește dezvoltarea vor ajunge 350 de milioane de euro. Aeroportul este pe profit dar suntem preocupați de extinderea surselor de finanțare” a precizat Ciceo.

Pe ”Avram Iancu” traficul se va dubla

Directorul aeroportului clujean a adăugat că în România traficul de pasageri se va dubla până în 2040 și va ajunge la aproximativ 60 de milioande de euro. „Peste 20 de ani pe Aeroportul „Avram Iancu” ne așteptăm la un trafic de 10 milioane de pasageri. Va fi nevoie să angajăm persoanal calificat pentru fiecare segment de lucru. Pasagerii solicită aceleași standarde ca la aeroprturile din vest. Ne-am angajat să reducem la zero emisiile de CO2 până în 2050. Avem provocări geopolitice precum războiul, care ne influențează sever, inclusiv rutele. De exemplu, zborul Cluj-Tel Aviv a fost suspendat, apoi reluat. De asemenea, economia României nu se află pe coordonate prea bune și se iau tot felul de măsuri surpriză. Analizăm în ce măsură va afecta această situație dezvoltarea noastră. În România, peste 400.000 de pasageri au zburat spre SUA, din care 65.000 au zburat din Cluj cu Lufthansa, cu Turkish, LOT sau TAROM. Intenționăm pe viitor să luăm în calcul un zbor Cluj – New York”, a mai spus David Ciceo.

8 hectare de panouri solare

Totodată conducerea aeroportului are în vedere realizarea unui parc fotovoltaic cu capacități de stocare a energiei și cu finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare și Eficiență Energetică în sectorul transporturilor. Obiectivul proiectului este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară. Aeroportul Cluj va instala pe o suprafață de teren de 8 hectare, peste 7.500 panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 5 MW și o capacitate de stocare de 12 MW. „Asta înseamnă o economie în buget de aproximativ 1 milion euro/an și o scădere anuală a gazelor cu efect de seră de aproximativ 3.400 tone bioxid de carbon!” precizează Ciceo.

Printre speakerii invitați să ia parte s-au numărat Michael Harrington, președinte și director general Asociația Companiilor Aeriene din Europa, Cătălin Radu, director general Rețeaua de Conformitate Guvernamentală în Aviație, Costin Iordache, director general TAROM și Petros Kavassalis, profesor asociat şi prorector pentru Cercetare şi Inovare, University of the Aegean și alți reprezentanți din domeniul aviației civile.

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

BNR: 23 de milioane de carduri active în România

FACIAS: Autoritățile trebuie să fie responsabile!

ITM Cluj atenționează: Neînregistrarea în REGES-ONLINE se sancționează cu amendă de 20.000 lei

Creștere substanțială a amenzilor pentru lipsa rovignetei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.