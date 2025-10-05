Daniel Buda cere fonduri europene pentru animale de reproducție

POLITICĂ

5 octombrie 2025

Vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, Daniel Buda, a anunţat, sâmbătă, la cea de-a 23-a ediţie a Paradei Taurilor de la Sângeorgiu de Mureş, că a depus un amendament la regulamentul pentru Politica Agricolă Comună (PAC), care ar urma să fie votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care a solicitat alocarea de fonduri europene pentru achiziţia de animale pentru reproducţie.

„Aş vrea să vă informez că am depus un amendament la regulamentul pentru Politica Agricolă Comună, în sensul în care se pot cumpăra animale de reproducţie din bani europeni, astfel încât dumneavoastră aveţi posibilitatea să vă creşteţi potenţialul genetic pe care îl aveţi în fermă. Dacă Dumnezeu ne ajută, săptămâna viitoare votăm şi de la anul, domnul ministru Barbu, domnul ministru Pintea au în vedere această chestiune, astfel încât să putem creşte valoarea genetică în fermele dumneavoastră, pentru a putea obţine producţii adecvate”, a declarat Daniel Buda, în faţa fermierilor prezenţi la Parada Taurilor de la Semtest BVN Mureş.

Europarlamentarul PNL / PPE i-a îndemnat pe fermieri să investească în genetică, fiindcă doar astfel pot obţine performanţe.

„Nu vom putea face performanţă fără genetică şi aici avem o bază de plecare, de fapt un fundament în ceea ce înseamnă această chestiune. În PE vreau să vă asigur un singur lucru: că mai departe vom avea bani pentru sectorul agricol, pentru zootehnie, pentru că putem trăi viaţa aceasta fără multe lucruri, dar nu putem trăi fără mâncare şi dumneavoastră sunteţi cei care asiguraţi mâncarea zi de zi. Şi vreau să vă asigur că la nivelul Parlamentului European, la Ministerul Agriculturii suntem alături de dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate ca să puteţi să ne daţi pâinea noastră cea de toate zilele”, a afirmat eurodeputatul.

Daniel Buda a mai arătat că Parada Taurilor 2025 rămâne un eveniment reper pentru fermierii şi crescătorii de bovine din România.

„Felicit organizatorii, Semtest BVN Mureş, pentru că reuşesc, an de an, să aducă împreună rezultatele remarcabile ale programelor de ameliorare genetică şi cele mai noi tehnologii dedicate fermierilor. M-am bucurat să întâlnesc aici crescători de animale, de la ferme mari până la gospodării mai mici, toţi animaţi de aceeaşi dorinţă: să investească în genetică şi să ducă zootehnia românească la un nivel de performanţă mai înalt. Este un semnal clar că fără genetică nu există performanţă, iar fără performanţă nu putem vorbi despre competitivitate”, a mai spus Daniel Buda.

Într-o postare pe Facebook, Daniel Buda a arătat că fermierii prezenţi la Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureş şi-au exprimat îngrijorările privind acordul UE-Mercosur şi importurile de carne de vită care riscă să afecteze piaţa europeană.

„Le-am transmis un mesaj ferm: acest acord nu poate fi acceptat fără garanţii reale pentru fermierii noştri. Mai mult, i-am asigurat de întreaga mea susţinere. În sprijinul lor, am depus un amendament care va fi votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care solicit alocarea de fonduri din PAC pentru achiziţia de animale de înaltă valoare genetică. Un buget european post-2027 care să aloce resurse corecte pentru zootehnie şi pentru agricultura românească nu este un moft, ci o necesitate. Numai aşa putem asigura securitatea alimentară, competitivitatea fermierilor noştri şi viitorul satului românesc”, a menţionat europarlamentarul Daniel Buda.

