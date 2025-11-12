EXTERNE

Curtea Supremă a SUA a refuzat să examineze un recurs contra căsătoriei între persoane de acelaşi sex

12 noiembrie 20250 commentarii

Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a refuzat luni să examineze un recurs contra constituţionalităţii căsătoriei între persoane de acelaşi sex, legalizată pe întreg teritoriul ţării de aceeaşi curte în 2015, informează AFP.
Înalţii magistraţi, care nu şi-au justificat decizia, erau foarte aşteptaţi să se pronunţe pe subiect după ce au răsturnat în 2022 decenii de precedente revenind asupra garanţiei federale de a putea avorta.

Kim Davis, o fostă secretară a unui comitat din Kentucky care refuzase să elibereze documente de căsătorie unor cupluri de acelaşi sex, cerea Curţii Supreme să revină asupra hotărârii sale din 2015.
Refuzul Curţii Supreme de a examina acest recurs ar urma să ratifice condamnarea acesteia de a plăti sute de mii de dolari despăgubiri unui cuplu gay căruia i se refuzase certificarea căsătoriei sale.

„Astăzi, iubirea a câştigat din nou”, a salutat într-un comunicat preşedinta asociaţiei Human Rights Campaign, Kelley Robinson.

În 2013, Curtea Supremă decretase că mariajul nu este rezervat cuplurilor heterosexuale. Decizia din 2015 a constrâns apoi statele care nu recunoşteau uniunile dintre două persoane de acelaşi sex nu doar să le căsătorească, ci şi să recunoască mariajul lor dacă acesta fusese oficializat în altă parte.

Al 14-lea amendament al Constituţiei „cere de la un stat ca el să celebreze o căsătorie între două persoane de acelaşi sex” şi aceasta în numele egalităţii în faţa legii, scrisese la acea dată judecătorul Anthony Kennedy în hotărâre.
Această decizie din 2015 fusese sărbătorită cu entuziasm de forţele de stânga pe întreg teritoriul SUA, preşedintele Barack Obama salutând la acea dată o „mare etapă în marşul nostru spre egalitate” şi o „victorie pentru America”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor

Canada îşi pierde statutul de ţară liberă de rujeolă după trei decenii

Netanyahu refuză anchetarea evenimentelor din 7 octombrie 2023 care au condus la război

Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.