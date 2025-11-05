DECESE

Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitului nostru soț și tată, LAZAR EUGEN

5 noiembrie 20250 commentarii
Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitului nostru soț și tată,
LAZAR EUGEN
în vârstă de 67 de ani.
Slujba de înmormântare va avea loc joi, 06.11.2025 ora 12:00 la capela cimitirului Pomet. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Familia îndoliată.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cluj-Napoca. Prețul apartamentelor vechi se apropie de al celor noi

BT Arena, 11 ani: Peste 1.200 de evenimente și opt milioane de spectatori

Istorie și Justiție: dialog între trecut și prezent la Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Ce obstacole trebuie să depășească MMA-ul românesc pentru a se dezvolta?

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.