Cristian Mungiu prezintă la Cluj-Napoca „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar

19 septembrie 20250 commentarii

Publicul clujean este invitat să participe la proiecțiile speciale ale filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar, în categoria Cel mai bun film internațional. Evenimentul va avea loc joi, 26 septembrie, la două cinematografe din oraș: Cinema City Iulius Mall, de la ora 18:00 și Cinema Arta, de la ora 19:30

Scenaristul Cristian Mungiu va fi prezent la discuțiile cu publicul după fiecare proiecție, alături de producătorul Tudor Reu, oferind detalii despre realizarea filmului și contextul inspirațional al poveștii.

„Jaful secolului” este inspirat dintr-un eveniment real: jaful comis în 2012 la muzeul Kunsthal, unde un grup de români a sustras tablouri extrem de valoroase care nu au fost recuperate până în prezent. Filmul aduce în prim-plan povestea unor migranți români a căror dorință de a avea o viață mai bună într-o țară europeană dezvoltata îi determină să ia decizii ilegale.

Regizat de Teodora Ana Mihai, stabilită în Belgia, și scris de Cristian Mungiu, filmul îi are în distribuție pe Anamaria Vartolomei, în primul său rol principal în limba română, în rolul Nataliei, o tânără care pleacă dintr-un sat dunărean pentru a-și susține familia. Alături de ea joacă actori precum Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Robert Iovan, Thomas Ryckewaert, Macrina Bârlădeanu și mulți alții.

Producția este o coproducție România-Belgia-Olanda, realizată cu sprijinul unor producători de renume internațional, printre care Jean-Pierre și Luc Dardenne. Echipa tehnică include directorul de imagine Marius Panduru RSC, montajul semnat de Katharina Wartena și Robert Bitay, scenografia realizată de Simona Pădurețu și costumele semnate de Margriet Procee.

Biletele sunt disponibile la Cinema City, Cinema Arta și la casele de bilete ale cinematografelor.

Acest eveniment oferă publicului clujean ocazia de a vedea un film apreciat internațional și de a discuta direct cu creatorii săi despre procesul de realizare, inspirație și contextul real care a stat la baza producției.

 

