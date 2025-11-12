ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean desfășoară lucrări pe drumul din Feleacu

12 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 103T, pe raza localității Feleacu.

Lucrările au drept scop asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță. Este vizat, astfel, sectorul de drum în lungime de peste doi kilometri situat între pozițiile kilometrice 0+000 și 2+243.

„Întreţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii acestui drum judeţean este importantă din perspectiva unui acces rapid şi sigur al locuitorilor din zonă la drumul naţional DN 1, pe direcţiile Cluj-Napoca şi Turda, precum şi pentru iubitorii sporturilor de iarnă care doresc să schieze pe pârtia de schi cea mai apropiată de Cluj-Napoca.”, declară Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Se execută, astfel, operațiuni care vizează întreținerea părții carosabile, colmatarea rosturilor, curățarea platformei drumului de materialele aduse de viituri, aducerea la profil și completarea acostamentelor, refacerea terasamentelor deteriorate, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și a rigolelor, precum și asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului.

