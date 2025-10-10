SĂNĂTATE

Conf. univ. dr. Bogdan Culic, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj: Nu avem o cultură a prevenției. Dar copiii trebuie protejați!

10 octombrie 20250 commentarii

De joi se desfășoară la Cluj Napoca a XVI-a ediție a Congresului de Stomatologie Transilvania 2025, unul din principalele evenimente medicale ale toamnei. Genericul sub care acesta are loc este „Smile. Behind the Scene”. Conf. univ. dr. Bogdan Culic, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj precizează pentru cotidianul Făclia: „Într-o lume medicală aflată în permanentă schimbare, educația continuă rămâne fundamentul progresului. Și doar prin împărtășirea bunelor practici putem răspunde exigențelor pacienților și standardelor tot mai ridicate ale medicinei moderne. Din păcate interesul populației pentru consultul și tratamentul stomatologic este scăzut. Românii nu cultivă ideea de prevenție, nu există o cultură a prevenției, o chestiune esențială pentru starea de sănătate. Marea majoritate a românilor ajung la medicul stomatolog atunci când nu mai pot să îndure, când afecțiunile pe care le au devin greu de suportat, iar nouă, medicilor, ne rămâne să constatăm că starea sănătății lor orale este mai gravă decât și-au închipuit. Ca să nu mai vorbim de faptul că din punct de vedere financiar tratamentul este mult mai costisitor!”

Cu cât mai târziu, cu atât mai costistitor

În ceea ce privește prevenția, conf.univ. dr. Bogdan Culic menționează: „Noi, medicii, fiecare la nivelul cabinetului său, nu neglijăm să atenționăm pacienți asupra riscurilor pe care și le asumă atunci când nu-și alocă timp și resurse pentru consultațiile de specialitate. Pentru că neglijarea sănătății, în speță cea orală, înseamnă un standard de viață scăzut, suferință, probleme de sănătate care se declanșează în flux, una după alta. La care se adaugă aspectul pecuniar. În principiu, cu cât vii la medic mai târziu, cu atât tratamentele sunt mai costisitoare. De fapt nu doar în stomatologie este valabil acest lucru, în general românii întârzie să practice prezentarea la examenele medicale periodice, iar acest lucru costă. Se prezintă târziu la medic, uneori foarte târziu, iar calitatea vieții lor ajunge foarte jos”.

Prețurile nu sunt prohibitive

Conf. univ. dr. Bogdan Culic este de acord cu faptul că se constată o oarecare disproporție între costurile tratamentelor stomatologice și veniturile populației. „Da, așa este, dar în general sănătatea este costisitoare, mai ales când nu o ai în vedere la timp. Clujul, din punct de vedere social, este un oraș cu un standard social ridicat, iar locuitorii pot suporta cheltuilelile stomatologice. Desigur, nu ne comparăm cu veniturile populației din Europa occidentală. Dar, în privința prețurilor consultațiilor, respectiv ale tratamentelor și calitatea serviciilor medicale prestate de noi, medicii, încercăm să menținem un raport în care vizita la medicul stomatolog să nu fie prohibitivă. Pe de altă parte încercăm să facem față tuturor taxelor și impozitelor pe care statul ni le impune și care cresc de la an la an. Evident, acest lucru se reflectă în prețuri”.

Un act de civilizație valoros

Legat de prevenția stomatologică în dreptul copiilor, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj spune că entitatea pe care o conduce este înscrisă într-un program numit „Sănătate orală pentru toți!”, care continuă un alt program demarat în urmă cu doi ani, tot de colegiu, prin care s-a cristalizat un parteneriat realizat cu Inspectoratul Școlar Cluj. În parteneriat se menționează faptul că se vor întreprinde acțiuni de prevenție în rândul copiilor, lucru esențial în ceea ce privește viitorul lor stomatologic, iar condiția medicală să fie ameliorată acolo unde este cazul.

„Este un prim pas, dar, la nivel național, ar trebui să existe o inițiativă de politică publică, astfel încât adresabilitatea copiilor să fie mult mai mare – spune conf. univ. dr. Culic. Aceste tratamente se pot realiza de către medicii stomatologi care au contract cu casele de asigurări de sănătate. Actualmente aceste contracte sunt limitate. Nu este ca la medicul de familie, unde toți au contract cu casa de asigurări de sănătate. Astfel, serviciile stomatologice pot fi decontate. La noi, stomatologii, contractele cu casele de asigurări sunt la nivelul sutelor de cabinete. Și mai mult în marile orașe. Statul ar deconta în felul acesta consultațiile copiilor și adolescenților până la 18 ani. Copiii trebuie protejați. Ei sunt capitalul cel mai de preț. Ar fi un câștig important pentru sănătatea lor și un valoros act de civilizație medicală!”

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

UTCN a acordat titlul Doctor Honoris Causa președintelui Institutului Robert Schuman, Mariya Gabriel

Zilele Academice Clujene au ajuns la cea de-a XXXVIII-a ediție

Elevii gherleni –vizită în Italia

Școlile clujene primesc bani să lupte cu violența și infracțiunile

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.