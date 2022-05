Concert pentru pace

*miercuri, 11 mai, ora 19.00*

„Pentru muzicieni și, în general, pentru artiști, nu există, în realitate, ceea ce se numește pensionare”, ne spune Brian Johnson într-un interviu acordat ziarului Făclia. Let there be peace on Earth! Artistul canadian ne surprinde plăcut cu un nou eveniment. Miercuri, 11 mai, de la ora 19.00, acesta organizează un concert caritabil, venind în sprijinul refugiaților ucraineni din Cluj-Napoca.

Compoziția Let there be peace on Earth! este cea care va încununa un recital coral și instrumental deosebit, găzduit de Biserica Evanghelică-Lutherană din Cluj.

„Un lucru pentru care sunt recunoscut este faptul că îmbin prestația artiștilor profesioniști cu cea a amatorilor. Corul pe care îl conduc, cel de la Institutul Teologic Protestant din Cluj, este un cor de amatori foarte bun dar sunt mereu inspirați atunci când le aduc în față muzicieni profesioniști. Acum am trei pianiști profesioniști (Horvath Edit, Miriam Marinescu, Szekely Norbert), un chitarist (Kurta Jozsef), un toboșar (fiul chitaristului).”

Evenimentul artistic va impresiona cu siguranță prin prezența celor două coruri, căci alături de corul de alumni al Institutului Teologic Protestant va fi un cor teologic mix, compus din studenți actuali și condus de Timea Benkő.

Concertul de miercuri seara va reuni soliști din cadrul Operei Maghiare, Operei Naționale Române și Academiei de Muzică Gheorghe Dima.

Trei soliști profesioniști care vor completa programul concertului caritabil. „Katalin Kolcsar va cânta lied-ul Let there be peace și un fragment din Mesia de Handel, How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Tenorul Ștefan van Korch va interpreta din Requiem-ul semnat de Verdi, iar alături de soprana Katalin va încânta auditorul cu Panis Angelicus. Mădălin Claudiu va interpreta Stabat Mater, de Rossini și alte arii de operă, este prima dată când colaborăm, este un muzician foarte talentat. Violonistul Gyenge Balazs va interpreta două lucrări semnate de compozitorul britanic Edward Elgar și de asemenea Lista lui Schindler”, aflăm de la Brian Johnston.

Repertoriu pentru pace

„Corul pe care îl conduc va prezenta o versiune a piesei The Sounds of silence, scrisă în anul 1962 de Simon și Garfunkel. Textul este extrem de relevant și în zilele noastre. Este o noutate pentru noi, având în vedere faptul că, de regulă, interpretăm repertorii clasice. Am mai cântat-o doar o dată până acum iar publicul a apreciat-o foarte mult. Corul va interpreta, de asemenea, muzică gospel, atât în limba engleză cât și în limba maghiară.”

Îmi place foarte mult în Cluj-Napoca. Are o viață culturală extrem de activă. Îmi place să îmbin religia cu muzica și fotografia, mărturisește artistul cu sinceritate. Pe viitor își dorește să includă în concertele pe care le va organiza și artiști ucraineni.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Institutul Teologic Protestant din Cluj și Bisericile protestante.

Iulia GHIDIU