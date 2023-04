COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT PRESS RELEASE PROJECT COMPLETION

Promotorul de proiect Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului “Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră – (referinţă 2020/516017)”.

Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 647 500 Euro oferit de Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului pentru Energie în Romania, Apel: Energy Efficiency

Obiectivul proiectului este modernizarea aparatelor de iluminat stradal situate pe 16 străzi din municipiul Cluj-Napoca (Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinti, Ioan Meşter, Romulus Vuia, Oasului, Caii Ferate, Fabricii de Zahăr, Bucureşti, General Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuta, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii), prin utilizarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED şi sistem de telegestiune.

Indicatori de rezultat:

Reducerea consumului de energie cu 752.9 MWh/an Reducerea emisiilor de CO2 /an cu 614.38 tone echivalent CO2/an Scăderea consumului de energie electrică cu 61%

Indicatori de realizare:

1426 aparate de iluminat noi, cu tehnologie LED

2. sistem de telegestiune pentru a controla de la distanţă aparatele de iluminat montate şi pentru programe de dimming

Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public s-a realizat prin înlocuirea aparatelor existente cu aparate de iluminat bazate pe tehnologia LED, precum şi instalarea unui sistem de management inteligent prin telegestiune.

Prin realizarea investiţiei s-au atins următoarele obiective:

– crearea unui sistem nou, modern şi uniform pentru străzile vizate, care aduce reducerea de costuri: atât ale energiei cât şi ale întreţinerii, diminuarea pierderilor şi dezechilibrelor de reţea;

– din punct de vedere luminotehnic au fost eliminate zonele cu umbră şi întuneric, în zonele vizate;

– controlul de la distanta al sistemului de iluminat şi posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/ oprirea şi dimmingul aparatelor de iluminat;

– informarea în timp real privind apariţia defecţiunilor în sistem, al pierderilor de energie sau a funcţionării defectuoase a unuia dintre elemente.

Pentru mai multe informatii legate de proiect ne puteti contacta la datele de mai jos:

Municipiul Cluj Napoca cu sediul social pe Str. Moţilor 1-3, Cod 4305857,

jud. Cluj, Tel.0264-596.030.

Finantat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, in cadrul “Programului de Energie din Romania”

Cluj-Napoca City, the promoter of the program, announces the completion of the project named: ”Intelligent Public Lighting System in Cluj – Napoca, in order to decrease the effects of greenhouse gases – (reference 2020/516017)”.

The program has received a grant of 647.500 Euro offered by Norway, helped by EEA (European Economic Area) and Norway Grants within the “Program for Energy in Romania” (“Programul pentru Energie din Romania”), Call: Energy Efficiency.

The purpose of this project is to modernize the street lighting appliances situated on 16 roads of Cluj – Napoca (Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinţi, Ioan Meşter, Romulus Vuia, Oaşului, Căii Ferate, Fabricii de Zahăr, Bucureşti, General Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuţa, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii), by using lighting equipment based on LED technology and lighting controls.

Result indicators:

Reduction of energy consumption by 752.9 MWh/ year Reduction of CO2 / year emissions 614.38 tons CO2 equivalent / year Decrease in electricity consumption by 61%

Indicators of accomplishment:

1426 new lighting appliances powered by LED technology lighting controls for regulating from a distance the installed lighting appliances and for dimming programs

The modernization and efficiency of the public lighting system was achieved by the replacement of existing appliances with LED based luminaires, as well as the installation of a smart management system by lighting control.

By making this investment, the following goals were achieved:

– the creation of a new, modern and uniform system for the targeted streets, bringing reduced costs: both energy and maintenance, reducing network losses and imbalances;

– from a luminotechnical point of view, areas with shade and darkness have been eliminated in the targeted streets;

– the remote control of the lighting system and the possibility to modify the scenarios regarding the start / stop and the dimming of the lighting appliances;

– real-time information on the occurrence of system failures, energy losses or malfunction of one of the elements;

For more information regarding the program, feel free to reach out, given the data below:

Cluj Napoca City with the headquarter on Moţilor Street 1-3, Cod 4305857,

jud. Cluj, Tel.0264-596.030.

Funded with the support of the allocation granted by Island, Liechtenstein and Norway via the EEA Financial Mechanism 2014-2021, within the „Program for Energy in Romania”