Clujul strălucește pe scena mondială: baritonul Mihai Damian, triplu premiat la OPERALIA 2025

27 octombrie 20250 commentarii

Concursul Internațional de Canto OPERALIA 2025

Premiul 1 pentru baritonul clujean Mihai Damian! Plus încă două premii!!!

Săptămâna și ziua încep cum nu se poate mai bine. Baritonul Operei Naționale Române Cluj-Napoca, Mihai Damian, obține premiul 1 la prestigiosul Concurs Internațional de Canto OPERALI, organizat de Placido Domingo. Astfel, Mihai Damian devine al 5-lea artist român premiat OPERALIA, menționându-i cu mare plăcere pe Adela Zaharia (2017), Ioan Hotea (2015), Ștefan Pop (2010) și un premiu 3 pentru mezzosoprana Carmen Orișan (1995).

Revin la OPERALIA 2025, anunțând toți premianții: Premiul 1: Ekaterina Buachidze (mezzosoprană, Georgia), Mihai Damian (bariton, Cluj+Napoca, România) * Premiul 2: Natalie Lewis (mezzosoprană, Statele Unite), Grisha Martirosyan (bariton, Armenia) * Premiul 3: Samira Galimova (soprană, Rusia), Dave Monaco (tenor, Italia) * Premiul Birgit Nilsson: Natalie Lewis (mezzosoprană, Statele Unite), Alexander Grassauer (bas-bariton, Austria) * Premiul Pepita Embil of Zarzuela: Ekaterine Buachidze (mezzosoprană, Georgia) * Don Placido Domingo Ferrer Prize of Zarzuela: Grisha Martirosyan, bariton, Armenia) * Rolex Prize of the Audience: Ekaterine Buachidze (mezzo, Georgia), Mihai Damian (bariton, Cluj-Napoca, România)) * Cultural Arte Prize: William Thomas (bas, Marea Britanie) * Premiul Special al Ministrului Culturii din Bulgaria: Mihai Damian (bariton, Cluj-Napoca, România) și Dave Monaco (tenor, Italia)

Din partea mea și a întregii redacții FĂCLIA, sincere FELICITĂRI!

Demostene Șofron

