Clujeanca de etnie maghiară obligată de instanță să-și înscrie copilul la grădiniță în limba română: Este în interesul copilului să învețe ambele limbi în mod paralel

Articol scris in EVENIMENT

Clujeanca de etnie maghiară obligată de instanță, în urma unei acțiuni întreprinse de fostului partener de viață, să-și înscrie copilul la grădiniță în limba română, susține într-un drept la replică trimis ziarului Făclia că fiul lor vorbește atât limba maghiară cât și limba română, exact la fel de bine, deși este vorba de un copil de trei ani.

Femeia a cărui nume nu-l dezvăluim din motive de protecția copilului în primul rând arată că în cazul în care copilul va frecventa grădinița în limba română va avea posibilitatea să învețe doar o singură limbă, care spune clujeanca, este în defavoarea copilului iar pe de altă parte îi va limita posibilitatea de a cunoaște și cultura și literatura maghiară

„Menționez și subliniez faptul că fiul nostru vorbește atât limba maghiară cât și limba română exact la fel de bine, deși este vorba de un copil de trei ani. Este adevărat faptul că, eu, mama copilului, sunt de etnie maghiară și am solicitat în repetate rânduri tatălui acordul acestuia să continue învățământul în limba maghiară, formă de invățământ care a frecventat-o până în prezent cu acordul tatălui. A frecventat creșa în limba maghiară cu acordul tatălui, nu s-a pus problema privind limba pană în momentul în care ne-am despărțit, fapt care denotă un iz de răzbunare si ură din partea acestuia, astfel încât întreb și eu, unde este interesul superior al copilului? Când spun faptul că motivarea tatălui și a instanței este netemeinică mă refer la multe aspecte care nu au fost luate în considerare, întrucât tatăl face referire la viitorul copilului, considerând că doar dacă frecventează invățământ în limba romană va avea un viitor, șanse să aleagă orice facultate dorește la noi în țară și să o finalizeze cu succes, ceea ce este pe cât posibil de fals având în vedere chiar situația mea. Fiind de etnie maghiară din părinți, bunici maghiari, vorbind în familie doar în limba maghiară, urmând toate formele de învățământ preșcolar și școlar (creșă, grădiniță, școală primară, gimnaziu și liceu) în limba maghiară și cu toate acestea am absolvit facultatea în limba romană, facultatea de drept, aceași facultate pe care a absolvit-o și tatăl copilului. Prin urmare pledez în fața instanței exact cum pledează el și repet sunt de etnie maghiară, cu gradinița și școala absolvită în această limbă. Faptul că am parcurs etapele preșcolare și școlare în limba maghiară nu m-a prejudiciat, din contra a fost un privilegiu. Este în interesul copilului să învețe ambele limbi în mod paralel, având posibilitatea aceasta la grupa maghiară, întrucât curricula grădiniței prevede programă atât în limba maghiară cât și în română, în schimb dacă frecventează grădinița în limba română va avea posibilitatea să învețe doar o singură limbă care este în defavoarea copilului, pe de altă parte limitându-l astfel de a cunoaște și cultura și literatura maghiară. (…)Chiar dacă legea ne conferă autoritate părintească comună, acesta ar trebui să și fie pus în practică, nu doar la nivel declarativ, întrucât dânsul activând în atâtea domenii, efectiv nu are posibilitatea să petreacă timp cu propriul copil, nu are timp să se ocupe de el. În schimb i se pare corect să aibă și el un cuvânt de spus în educația lui, dar este mai ușor să stai pe margine și să comentezi, decât să te implici în creșterea copilului. Pe mine mă interesează doar bunăstarea copilului, interesul lui superior, echilibrul lui psihic, ca în viitor să își contureze el singur locul în societate, în ce domeniu vrea și în ce limbă dorește, având posibilitatea să aleagă între a-și continua studiile aici în țară sau oriunde în străinătate”, spune femeia.

Un proces cu totul special, probabil unic, se derulează la Judecătoria Cluj-Napoca, având ca subiect limba în care va studia un copil de vârstă preșcolară. Practic, instanța de judecată este chemată să decidă dacă e important sau nu pentru un copil de trei ani ce provine dintr-un cuplu mixt-tată român și mamă de etnie maghiară, să urmeze educația în limba română. Femeia spune că ea este cea care a deschis proces pentru a putea să-și înscrie copilul la grădiniță cu predare în limba maghiară.