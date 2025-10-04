INTERNE

Clujean căutat în Belgia pentru tentativă de omor, prins lângă Gherla

4 octombrie 20250 commentarii

Un clujean de 39 de ani a fost reținut de polițiști după ce pe numele său a fost emis un mandat european de arestare pentru tentativă de omor., Bărbatul a fost depistat vineri, 3 octombrie a.c. de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla, cu sprijinul structurilor operative, pe DN1C, în zona localității Bunești, comuna Mintiu-Gherlii.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că autoritățile judiciare din Belgia au emis, în 27 septembrie 2025, pe numele acestuia un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, faptă săvârșită în orașul Roeselare din Belgia.

Totodată, la nivelul Secției 7 Poliție Rurală Gherla se află în lucru un dosar penal în care acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție și violență în familie.

Bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, în vederea continuării activităților procedurale și prezentării acestuia în fața instanței competente.

Activitățile s-au desfășurat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla.

