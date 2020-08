Cluj, printre județele în care numărul îmbolnăvirilor a crescut alarmant

Nelu Tătrau, ministrul Sănătății, a făcut joi un anunț cel puțin îngrijorător, semnalând că există mai multe județe în care numărul celor îmbolnăviți a crescut alarmant. Totuși, printre cele șase județe nu se află și Cluj, dar situația nu e chiar roză nici aici. În acest moment, județul Timiș este o bombă cu ceas, fiind consemnate nu mai puțin de opt focare.

”Avem în acest moment 6 judeţe unde creşterea este de peste 30%. La nivelul celor 3 zile din această săptămână, avem 15 judeţe în care avem o creştere, 6 din Transilvania, 6 din Muntenia, 3 din Moldova şi avem 6 judeţe în stagnare şi 19 judeţe într-o scădere a numărului de cazuri. Rămâne trendul pe care îl evaluăm prin conţinut, numărul de cazuri şi anchetele pe care le avem de gestionat”, a declarat Nelu Tătaru. Ministrul a mai declarat că Direcţiile de Sănătate Publică vor primi centrale la care să răspundă în timp util apelurilor. O astfel de centrală a fost primită de DSP Bucureşti. „Mai multe DSP-uri au avut răspunsuri tardive, de acea, în ultima perioadă am detaşat de la medicina şcolară către aceste DSP pentru a ajuta la diverse activităţi, inclusiv la anchete epidemiologice. Sperăm ca în următoarea perioadă nu numai DSP Bucureşti a primit o centrală la care să răspundă util, dar şi celelalte DSP să poată comunica cu populaţia”, a declarat Tătaru. Ministrul Sănătății a tras un semnal de alarmă în privința focarelor care există la nivelul județului Timiș: „Avem 8 focare la nivelul judeţului Timiş, ultimul dintre ele la Spitalul Judeţean Timişoara unde au fost depistate 19 cazuri. În judeţul Timiş, dincolo de aceste focare care sunt stabilizate şi sunt în supraveghere, rămân evaluările spitalelor, fiecare în parte ca şi patologie unităţi non- Covid. În acest moment, adresabilitatea este în limitele pe care le-am avut şi în ceilalţi ani, având în vedere că sunt şi lunile iulie – august, care sunt şi luni tradiţionale de concediu. Rămâne ca evoluţia următoare să o vedem şi la niveul judeţului Timiş”, a declarat Tătaru. Acesta a declarat, la începutul săptămânii, că are în vedere creşterea numărului de echipaje din cadrul serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească, menţionând că personalul din direcţiile de sănătate publică a fost suplimentat prin detaşarea a aproximativ 900 de asistenţi medicali şi medici şcolari.

„Asigurarea personalului medical pentru funcţionarea unor domenii din sistem suprasolicitate în această perioadă reprezintă o prioritate. Am reuşit suplimentarea personalului din direcţiile de sănătate publică prin detaşarea a aproximativ 900 de asistenţi medicali şi medici şcolari. Luăm în discuţie şi creşterea numărului de echipaje din cadrul serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească şi, în acest sens, vom demara discuţii cu colegii de la ministerele de resort pentru calcularea impactului bugetar”, a afirmat Nelu Tătaru, după o întâlnire cu reprezentanţii Federaţiei Sindicale Ambulanţa din România.Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că în fiecare judeţ au fost detaşaţi la direcţiile de sănătate publică medici şi asistenţi de medicină şcolară, care să ajute la derularea anchetelor epidemiologice. „Da, în fiecare judeţ, pentru a suplini lipsa de personal de la direcţiile de sănătate publică, am detaşat tot ce a însemnat medicină şcolară – medici şi asistenţi de medicină şcolară”. Aceștia vor ajuta DSP-urile şi în anchetele epidemiologice. ”Dacă în aprilie, când aveam 500 de cazuri noi, gândiţi-vă ce înseamnă anchete la 1.200 sau 1.300 de cazuri noi în fiecare zi. Trebuie urmărit fiecare caz în parte. Avem un ordin de ministru care spune că, odată depistat un caz pozitiv, în primele două ore directorul DSP trebuie să repartizeze unui lucrător din DSP ancheta epidemiologică. În maxim 12 ore trebuie ca acea anchetă să fie începută şi în maxim 24 de ore acea anchetă să fie terminată. Ele trebuie trecute într-o bază de date, pe care noi să le putem urmări şi să creăm acele baze în care să putem vedea influenţa în focar, focarele în desfăşurare, focarele în constituire sau focarele care tind să se estompeze. Făcând nişte anchete epidemiologice corecte, făcând nişte circuite epidemiologice corecte în spitale, prin verificări, atunci vom avea şi o scădere a transmiterii şi vom vedea şi o scădere a numărului de cazuri”.

Cristian FOCȘANU