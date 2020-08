Cluj-Napoca este gata pentru a găzdui Internaționalele de atletism ale României

Articol scris in SPORT

”Cluj Arena” va găzdui, în zilele de 22 și 23 august, a 65-a ediție a Campionatelor Internaționale de atletism ale României „Iolana Balaș Soter”, competiția fiind înscrisă în calendarul European Athletics. Este cea mai prestigioasă competiție internațională de atletism pe pistă organizată în România. Probele de concurs se vor desfășura nu doar pe „Cluj Arena”, ci și în Parcul Babeș. Cele mai bune performanțe vor fi premiate cu 800 de euro. Se vor acorda diplome, medalii şi buchete de flori pentru fiecare dintre locurile 1, 2 şi 3 ale probelor din concurs.

Doi din atleții de top ai României în acest moment, Alina Rotaru şi Alin Firfirică, s-au clasat pe locul șase la săritura în lungime, respectiv aruncarea discului, în cadrul reuniunii internaţionale Paavo Nurmi Games, desfăşurată la Turku (Finlanda), care a deschis sezonul internaţional de atletism. Alina Rotaru, legitimată la CSM Bucureşti, în vârstă de 27 de ani, a fost la primul concurs important după perioada de pauză cauzată de pandemia de coronavirus, sportiva pregătită de Mihai Corucle terminând pe locul şase în proba de săritura în lungime, cu o performanţă de 6,31 metri, realizată la a patra încercare. Proba a fost câştigată de britanica Jazmin Sawyers, cu 6,54 metri, urmată de compatrioata sa Abigail Irozuru, 6,52 metri, şi de finlandeza Maria Huntington, 6,50 metri. ”A fost un concurs greu. Pentru mine, a fost primul concurs cu elanul mare. Dar nu am reuşit deloc să-l controlez şi nici nu a fost nimeni care să mă ajute. Cred că a contat şi diferenţa mare de temperatură. Până acum m-am pregătit la călduri mari, iar la Turku au fost 18-20 de grade. Dar acum nu mai contează. Sunt sigură că următoarele concursuri vor fi mai bune. În 2020, fiecare concurs la care voi participa este un excelent antrenament. Important este să fim cu toţii sănătoşi şi să se mai ridice din restricţii”. Sportiva a confirmat că nu va fi prezentă la Campionatele Internaționale ale României, care se vor desfășura la Cluj-Napoca, pe „Cluj Arena”: ”Îmi pare rău că nu pot veni la Internaţionalele României de la Cluj, dar sper să pot concura la etapa Diamond League de la Stockholm, de la finalul lunii”, a declarat Alina Rotaru după prima reuniune din seria World Athletics Continental Tour Gold. Firfirică a fost la al treilea concurs în perioada post-izolare, sportivul legitimat la CSA Steaua şi pregătit de antrenoarea Daniela Costian, terminând al şaselea, cu 60,98 metri. Victoria a revenit suedezului Daniel Stahl (campionul mondial din 2019), cu 69,23 metri, urmat de lituanianul Andrius Gudzius (campion mondial în 2017), 66,39 metri, şi de slovenul Kristjan Ceh, 66,07 metri. Seria Continental Tour Gold va continua cu reuniune de la Szekesfehervar (Ungaria), din 19 august. ”Cluj Arena” va găzdui a 65-a ediție a Campionatelor Internaționale de atletism ale României, competiția fiind înscrisă în calendarul European Athletics. Așa cum se arată pe site-ul Federației Romnâne de Atletism, competiţiile importante de atletism ale României se desfăşoară chiar şi în condiţiile dificile impuse de pandemia de coronavirus. Având deja experienţa organizării câtorva mari competiţii în Bucureşti, cu respectarea tuturor restricţiilor impuse de situaţia actuală, Federaţia Română de Atletism a decis să păstreze în calendarul competiţional şi să organizeze şi în acest an Campionatele Internaţionale de Atletism ale României “Iolanda Balaş Soter”.

Dorinţa Federaţiei este de a oferi atleţilor români posibilitatea să concureze chiar şi în aceste condiţii dificile şi, de asemenea, să păstreze neîntrerupt şirul ultimelor ediţii ale Campionatelor Internaţionale ale României „Iolanda Balaş Soter”. Cea de-a 65-a ediție a Campionatelor Internaționale ale României va găzdui următoarele evenimente: în prima zi sunt programate probele feminine de prăjină, ciocan, înălţime, triplu salt, 100 m garduri, 100 m, 400 m, greutate şi la probele masculine de 110 m garduri, suliţă, 100 m, 400 m, triplu salt, disc. A doua zi spectacolul atletic va continua cu probele feminine de lungime, disc, 400 m garduri, 800 m, suliţă, 200 m, 5000 m şi 4×400 m şi probele masculine de prăjină, ciocan, greutate, înălţime, 400 m garduri, 800 m, 200 m, lungime, 5000 m și ștafeta de 4×400 m. Evenimentul de la Cluj-Napoca este organizat de Federația Română de Atletism, în parteneriat cu Asociația Județeană de Atletism Cluj și Consiliul Județean și se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autorități în perioada stării de alertă. ”2020 este un an dificil pentru sport, în general, şi atletism, în special. Cu toate acestea. Federaţia Română de Atletism îşi doreşte să ofere atleţilor seniori posibilitatea de a concura şi în acest an în cadrul unei competiţii de renume. Competiţiei Campionatele Internaţionale de Atletism ale României “Iolanda Balaş Soter” i-a fost acordat anul acesta, de către European Athletics, statutul de Outdoor Area Permit Meeting însă, din cauza pandemiei de coronavirus, organizarea competiţiei la nivelul impus de un astfel de statut nu a mai fost posibilă. Este şi motivul pentru care European Athletics a anulat majoritatea acestor competiţii până la stabilizarea situaţiei. Federaţia Română de Atletism va începe din nou, în această toamnă, demersurile pentru primirea statutului de Outdoor Area Permit Meeting în anul 2021 pentru competiţia Campionatele Internaţionale de Atletism ale României “Iolanda Balaş Soter”, se arată e pe afișul de prezentare al competiției.

Cristian FOCȘANU