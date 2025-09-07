CULTURĂ

Cluj Movie Club revine la Cinema Dacia cu un nou sezon de filme și discuții

7 septembrie 20250 commentarii

Toamna aceasta, Cluj Movie Club reia proiecțiile la Cinema Dacia și vă invită să explorați puterea cinematografiei de a deschide discuții importante despre libertate, autoritate și societate. Noul sezon poartă un titlu sugestiv și provocator: „Dincolo de libertate”.

Ce înseamnă să trăiești într-un sistem care te limitează, care îți dictează ce să vezi, ce să gândești și ce să simți? Cum se infiltrează autoritatea în viața de zi cu zi, în comunități și chiar în conștiința noastră personală? Trei filme puternice vor explora aceste întrebări din perspective diferite, oferind o hartă a autoritarismului: de la grotescul istoric și represiunea politică, la ideologiile contemporane și manipularea absurdului cotidian.

Programul toamnei:

  • 10 septembrie – American History X (1998, Tony Kaye)
    O explorare brutală și emoționantă a felului în care ura și violența pot construi un mic regim ideologic privat. Filmul urmărește cum frica și rasismul pot înlocui gândirea critică și libertatea de alegere, și cum desprinderea dintr-o astfel de lume este un drum dificil, dar posibil.
  • 24 septembrie – Repentance (1984, Tengiz Abuladze)
    Film georgian alegoric, interzis în URSS, care vorbește despre memoria reprimată și fantomele istoriei ce bântuie prezentul.
  • 15 octombrie – Un surîs în plină vară (1964, Geo Saizescu)
    Comedie amară ce ascunde sub masca umorului o critică subtilă a conformismului colectiv din regimul comunist românesc, despre presiunea socială și decizii care încet-încet nu mai par ale noastre.

Prima întâlnire va avea loc miercuri, 10 septembrie, ora 18:30, cu proiecția American History X, la Cinema Dacia, Manastur. După film, va urma o discuție deschisă cu echipa Cluj Movie Club și un invitat special (anunțat în curând). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

American History X – mai mult decât un film: o radiografie a urii

Regizat de Tony Kaye și scris de David McKenna, American History X explorează abisul ideologiei neo-naziste prin povestea lui Derek Vinyard (Edward Norton), un fost lider rasist care, după trei ani de închisoare, iese transformat și hotărât să-și salveze fratele mai mic, Danny (Edward Furlong), de aceeași cale distructivă.

Filmul alternează secvențe color cu flashback-uri alb-negru, revelând rădăcinile urii lui Derek și consecințele devastatoare ale violenței. Este o poveste despre frică, rasism, manipulare, dar și despre posibilitatea de a alege altă cale și de a rupe cercul radicalizării.

De-a lungul timpului, American History X a stârnit controverse. Relația tensionată dintre regizor și studioul de film, precum și implicarea actorului Edward Norton în montaj, au dus la conflicte publice. Cu toate acestea, filmul a devenit un clasic cult, aducându-i lui Norton o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor.

Astăzi, filmul rămâne relevant, fiind folosit ca instrument educațional în școli și universități pentru discuții despre rasism, violență și extremisme. Varianta de cinema oferă un final speranțial, dar se știe că regizorul ar fi preferat un final mult mai sumbru, accentuând ciclicitatea urii și violenței.

Această proiecție este o ocazie de a revedea un film emblematic și de a participa la discuția care urmează, explorând tensiunile din spatele scenei, performanța actorilor și mesajul dureros, dar esențial, al filmului. O seară de reflecție și dialog vă așteaptă la Cinema Dacia!

