INTERNE

Cloudul guvernamental: o Fata Morgana

30 octombrie 20250 commentarii

 

Cloudul guvernamental, această Fata Morgana, reprezintă o abordare prea ambiţioasă pentru agilitatea statului român, care este zero, a declarat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Raul Pop, într-o dezbatere de specialitate. „Încercăm să găsim metode prin care să lucrăm împreună (statul cu privatul n.r.) dintr-un motiv foarte simplu. Totuşi nu este clar care e nevoia, cum se face colaborarea asta între privat şi stat. E ca şi cum ai încerca să tractezi un vapor cu o maşină pe uscat. Suntem animale diferite, pe reguli diferite, cu aşteptări diferite, cu înţelegere tehnică foarte diferită. Cea mai mare provocare pe care avem noi în echipa de la minister, astăzi, este să reuşim să facem traducerea între ce poate să ofere expertiza privată şi ce poate să accepte şi să folosească aparatul de stat. E mult mai greu decât rezolvarea problemei tehnice. Statul român are o relaţie foarte capricioasă cu datele şi cu sistemele de raportare, cu nişte abordări care diferă de la „părerist” la „părerist”. Există această Fata Morgana – cloudul guvernamental – este o abordare care, din punctul meu de vedere, este prea ambiţioasă pentru agilitatea statului român, care este zero. Nu începem să construim puzzle-uri de la poza mare, ci începem să construim bucăţele de piese de puzzle cu speranţa că reuşim să rămânem între ele cât mai repede. Pe politicile de mediu, dar şi pe altele, este lipsă cronică de date. Şi asta nu pentru că n-am avea date, pentru că avem date să ne îngropăm în ele, dar nu ştim să le agregăm, nu ştim să le simplificăm, nu ştim să le ducem într-un dashboard funcţional şi nu ştim să le facem acţionabile. Sunt sute de documente, unele PDF, alte formate ciudate, în formate nestandardizate, pe care trebuie să le faci comparabile”, a spus Pop.

Potrivit reprezentantului ministerului de resort, aspectele legate de schimbările climatice au devenit „mainstream”, când se vorbeşte despre politici publice. „În ultima perioadă, aspectele legate, spre exemplu, de poluare, de schimbări climatice, au început să fie mainstream când vine vorba despre politici publice, presiune publică, cerinţe din partea stakeholderilor, din partea certificărilor şi, din punctul meu de vedere, din partea băncilor. După părerea mea, în România, în ultimii cinci ani, băncile au fost principala curea de transmisie, când vine vorba despre informaţie şi solicitări către sustenabilitate. Băncile au început să pună în evaluarea de finanţare criterii legate de sustenabilitate, cel mai des de mediu. Dacă până relativ recent o bancă se uita doar la performanţa ta financiară, acum are şi un scoring pe zona de sustenabilitate. Băncile, în funcţie de linia de finanţare respectivă, acordă greutate mai mare sau mai mică unor aspecte non-financiare”, a menţionat demnitarul. „Partea de climate change este definită prin nişte măsurători tehnice, obiective, care nu dispar din declaraţiile publice. Din punctul meu de vedere, şi am lucrat mult de-a lungul timpului cu diverse sisteme de măsurare, începând de la unele pe care nu toţi vi le amintiţi, cum ar fi ISO-urile, toată lumea trebuia să aibă ISO şi la un moment dat devenise chiar o cerinţă în achiziţiile publice. Alte sisteme de comparaţie, cum este, de exemplu, certificarea B Corp, tocmai asta face. Vine şi îţi spune „Ok, hai să vedem cum comparăm diverse entităţi între ele, sau, şi mai interesant, hai să vedem cum mă compar eu cu mine anul trecut”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova

Bărbat reținut la Cluj pentru trafic de droguri

Sindicaliștii clujeni din Sanitas au plecat spre București

Pompier Sebastian Popa, aplaudat în formație pentru intervenția salvatoare în timpul liber

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.