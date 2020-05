Centrul Cultural German Cluj-Napoca

Ingo Tegge, un manager cultural dublat de un foarte bun organizator

Centrul Cultural German din Cluj-Napoca şi-a suspendat activităţile cu cca trei luni în urmă, afectând desfăşurarea multor eveneimente programate. Când se va redeschide Centrul Cultural German este greu de spus. Când vor fi reluate activităţile este iarăşi greu de spus. Se mizează mult pe a doua jumătatate a anului în curs.

Ingo Tegge a preluat funcţia de director al CC German din Cluj-Napoca în urmă cu 5 ani, reţinând data de 16 noiembrie, 2015. Se dovedeşte a fi nu numai un foarte bun manager cultural, ci şi un la fel de foarte bun organizator. Iar discuţia purtată întăreşte o singură afirmaţie, a omului care sfinţeşte locul.

D.Ş.: Centrul Cultural German şi-a suspendat multe, foarte multe activităţi, la fel ca şi alte centre culturale. Ce s-a pierdut cultural în aceste trei luni?

Ingo Tegge: Multe dintre activitățile noastre au fost afectate: în timpul restricțiilor, biblioteca noastră a trebuit să fie închisă și toate cursurile noastre de germană au fost transformate în versiuni online. Am suspendat toate programele culturale până în vară, cu excepția celor care ar putea fi transferate fără pierderea calității pe tărâmul digital. Aceasta funcționează pentru anumite tipuri de evenimente, cum ar fi ateliere și prelegeri. Dar concerte, spectacole, expoziții … toate acestea nu sunt posibile (cel puțin nu la același nivel de calitate) în acest moment. De altfel, ca o remarcă generală, cred că artiștii se numără printre ocupațiile care suferă cel mai mult din cauza lipsei de muncă și a instabilității financiare în acest moment.

D.Ş.: Sunt şanse ca măcar o parte dintre ele să fie reprogramate?

Ingor Tegge: Am reprogramat unele dintre evenimentele noastre pentru a doua jumătate a anului 2020, unele chiar pentru 2021. În acest fel, sperăm să menținem majoritatea programelor culturale pe care le-am planificat pentru aceste zile.

D.Ş.: Cum arată sezonul toamnă-iarnă la CC German din Cluj?

Ingo Tegge: Acest lucru depinde de starea pandemiei la începutul toamnei – prioritatea noastră este să nu punem în pericol publicul și nici echipa. Sper că vom putea organiza din nou evenimente în mod normal și sunt optimist în acest sens. Totuși, mă aștept că anumite restricții vor fi în continuare necesare (cum ar fi limitarea publicului unui concert sau a unui spectacol). În orice caz, noi, la Centrul Cultural German, vom reveni cu multe evenimente interesante. Unul dintre punctele culminante va fi ediția 2020 a Clujtronic, festivalul de artă electro pe care îl organizăm împreună cu Institutul Francez. Anumite părți ale festivalului vor fi mutate în domeniul virtual.

D.Ş.: Normal, te gândeşti şi la cei din Germania. Ce fac părinţii? Cum trec peste aceste momente?

Ingo Tegge: Din fericire, situația din Germania este relativ stabilă și familia mea este bine. Datorită tehnologiei moderne se poate păstra contactul cu persoanele dragi din străinătate și sunt foarte recunoscător pentru asta. Părinții mei s-au adaptat bine situației, dar sunt foarte triști că nu își pot vedea nepotul de ceva timp.

D.Ş.: Cum trece peste aceste momente pandemice familia Ingo Tege? Doamna, cel mic?

Ingo Tegge: Partea bună a pandemiei este că ne vedem mai des. Nu stau târziu la serviciu și nici nu mă duc la evenimente seara, ceea ce în mod normal face parte din meseria mea. Limitările de a ieși afară, pe de altă parte, au fost uneori dificile pentru noi – mai ales pentru fiul nostru care a experimentat prima sa primăvară în cea mai mare parte prin fereastră.

D.Ş.: Când crezi că se va redeschide CC German din Cluj? Cele din ţară?

Ingo Tegge: Redeschiderea va fi una graduală, pas cu pas. M-am întors deja la birou, deși restul echipei noastre lucrează încă prin telemuncă. În prezent ne pregătim să redeschidem biblioteca, ceea ce se va întâmpla la mijlocul lunii iunie. Cred că acesta este, de asemenea, un interval de timp realist pentru majoritatea celorlalte centre culturale germane din România.

D.Ş.: Cum arată o zi din viaţa omului Ingo Tegge în aceste zile de izolare? Lecturi, filme, concerte…, online toate.

Ingo Tegge: În timpul lockdown-ul, am lucrat mai ales de acasă, rămânând în contact cu echipa mea și cu partenerii noștri prin intermediul platformelor online. Acest lucru mi-a oferit și șansa de a-mi vedea soția și fiul mai mult decât de obicei. După muncă, într-adevăr, am găsit mai mult timp pentru a citi. Dar vizionarea de filme și concerte nu a fost de cele mai multe ori o opțiune, deoarece fiul nostru este încă un bebeluș – unul foarte activ – așa încât serile avem alte activități. Per total, cred că sunt foarte norocos în aceste zile pentru că am o familie puternică și o slujbă care permite – cel puțin parțial – să se facă de la distanță.

Demostene ŞOFRON