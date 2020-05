Cântec de apreciere pentru cei din linia întâi

Doi activiști pentru pace în cadrul Asociației Centrul pentru Pace și Prevenirea Violenței (CPVP), Charles Wratto și Suleyman Kuta (Go slo), aflați la studii în Cluj-Napoca, au decis să își arate, prin muzică, recunoștința și solidaritatea cu toți cei aflați în prima linie în lupta cu noul coronavirus, compunând piesa „Isolate” (www.youtube.com/watch?v=4khRyHCQnb4).

„Criza sanitară în care ne aflăm a luat pe nepregătite lumea întreagă. De la țări cu sisteme medicale performante, precum Elveția, Olanda sau Marea Britanie, până la țări africane cu o infrastructură medicală mai puțin bună, pandemia nu a iertat pe nimeni. Ne e tuturor greu în această perioadă, dar presiunea cea mai mare cred că este pe cadrele medicale. De aceea ne dorim ca, prin această piesă, să ne susținem doctorii, asistentele și infirmierii cu un mesaj plin de mulțumire și de optimism”, spune Charles.

„Deja lucram de acasă, cursurile se mutaseră online, trăiam într-o izolare totală de două luni. Mi-am dat seama cât de greu le e celor din spitale să revină la familii fără să poată să-și îmbrățiseze copiii, mi-am dat seama ce dificil le este și celor din forțele de ordine care au patrulat non-stop pentru a se asigura că noi, restul, respectăm regulile și că ne va fi bine. Pentru ei toți este acest cântec”, spune Suleyman.

Structura melodică a fost adusă din Mali, unde Charles a lucrat cu un producător muzical local, Debro Beat, în timpul proiectului umanitar #UnitedForMali, pe care CPVP l-a implementat în două tabere de refugiați din capitala Bamako, la începutul acestui an. Un ajutor neprețuit a fost DJ Maxx (DJ Project), care a pus la dispoziție studioul său de înregistrări și a realizat mixarea și masterizarea piesei, precum și producția muzicală. De vizual (design și video) s-a ocupat Alex Bulgaru, coleg cu Charles și Sule în CPVP. În cadrul asociației există un departament, Artpax, care se ocupă cu proiecte muzicale, unde se lucrează la piese care să transmită mesaje de mulțumire, pace sau să atragă atenția ascultătorilor asupra unor probleme conflictuale, sociale, de la nivel global.

Pentru a sublinia efectele globale ale pandemiei, în video apar oameni din peste 20 de țări din Europa, Africa, America, Asia, cu mesaje de încurajare pentru cei din prima linie. Printre ei se află și artistul reggae ivorian Tiken Jah Fakoly, actorul nigerian Jim Iyke, ambasadorul Sierra Leone în Emiratele Arabe Unite, un politician din Sri Lanka, judecătorul Cristi Danileț sau maestrul de capoeira Banto Dos Santos.

Charles Wratto este un cercetător de succes, cu o experiență de peste 10 ani în analiza conflictelor, peace building și recuperare postbelică. Cu o experiență vastă pe teren în regiuni de conflict și post-conflict, Charles a lucrat cu precădere în situații care implică grupări rebele și militante, copii-soldat, victime ale războiului și ale traficului de persoane. A negociat și a asigurat eliberarea a 51 de copii răpiți în zone de conflict extrem. Charles, un fost copil soldat el însuși, a pregătit până acum peste 2.000 de foști copii-soldat în domeniile construirii păcii și securității durabile. În 2012 a înființat Centrul pentru Pace și Prevenirea Violenței (CPVP), o organizație dedicată culturii păcii și respectării demnității umane.

Suleyman Kuta (Go slo) este un rapper și producător muzical din Nigeria. S-a îndreptat înspre muzica rap în adolescență. După câțiva ani, odată cu începerea studiilor universitare în Europa, a început colaborări cu diverși alți artiști europeni și africani. Momentan este stabilit la Cluj-Napoca, unde urmează cursurile pentru obținerea unui Master în Relații Internaționale si Comunicare.

Center for Peace and Violence Prevention (CPVP) este dedicat unei culturi a păcii și respectului pentru demnitatea umană în regiunile conflictuale și post-conflict. Înființată în 2012, organizația este activă în Liberia, Nigeria, Mali, Austria și România. Direcțiile de acțiune ale CPVP sunt ajutorul umanitar imediat în situații extreme (proiectul United for Mali), investiția în educație pentru copii (proiectele Sponsor a Child, One Child One School Bag, EduPAX), programe de formare profesională și consiliere psihologică pentru tineret și femei.