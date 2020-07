Candidatul PRORomânia la Primăria Cluj-Napoca și-a lansat programul de guvernare locală

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Dan Codrean, candidatul PRORomânia Cluj la Primăria Cluj-Napoca, și-a prezentat, vineri, programul cu care intră în cursa alegerilor locale din septembrie- „Agenda Cluj-Napoca 2030”. El a precizat, într-o conferință de presă, că acesta a fost gândit pe o perioadă de 10 ani, pornind de la așteptările comunității. Astfel, programul vizează aspecte care țin de calitatea vieții- de la urbanism, până la trafic rutier și școlarizare.

.Concret, programul de guvernare pe care îl propune Dan Codrean pentru municipiul Cluj-Napoca are în vedere patru direcții: administrație, infrastructură și urbanism, economie, societate, fiecare dintre acestea fiind dezvoltate din perspectiva internaționalizării. De la profesionalizarea personalului administrativ și până la” digitalizarea serviciilor publice, de la crearea unor inele de circulație pentru decongestionarea traficului și până la punerea în valoare a arhitecturii istorice din centru, respectiv modernizarea fațadelor în cartiere, de la aplicarea principiilor economiei bazate pe cunoaștere și ale antreprenoriatului, până la modernizarea serviciilor medicale publice, de la crearea unui dialog real între mediul de afaceri și universități și până la adaptarea serviciilor sociale pentru nevoile reale ale celor aflați în situație de risc- toate acestea reprezintă proiecte cu care candidatul PRORomânia Cluj la primărie consideră că municipiul Cluj-Napoca va fi propulsat spre o etapă superioară de dezvoltare.

„Este un program în care am încercat să integrăm tot ceea ce ni s-a transmis de la nivelul comunității clujene, dar evident am pus și ideile noastre. Am pus acest element de subiectivism, faptul că suntem clujeni și știm care sunt minusurile și de asemenea, care sunt plusurile de care avem nevoie. Am gândt mai larg, pentru că a face planuri doar pentru un mandat, este incorect. De aceea planul nostru de dezvoltare pentru municipiul Cluj-Napoca este pentru 10 ani. În acest program veți observa multe din punctele problematice cu care se confruntă clujenii – de la problema urbanismului care are foarte multe lipsuri, la problema traficului, școlarizării, în concluzie, tot ce ține de calitatea vieții.

Ceea ce vreau eu să reușim este să sporim calitatea vieții și cred că fiecare cetățean trebuie să spună că, pentru el calitatea vieții este conformă cu așteptările lui. Calitatea vieții înseamnă o percepție a ficăruia asupra modului cum trăiește. Ne dorim să completăm acest program împreună cu toți cetățenii și să adăugăm ce lipsește. Ecesta este ajustabil în funcție de moment și de lucrurile care se întâmplă”, a declarat Dan Codrean.

Candidatul PRORomânia la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, Dan Codrean, este de profesie avocat, iar timp de un an a ocupat funcția de subprefect al județului Cluj. Este un cunoscător al mecanismelor administrației publice locale și are o experiență politică de peste 15 ani. Dan Codrean are 38 de ani și este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, membru în Baroul Cluj din 2006, specialist în lobby și advocacy, mediator și arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj. .

Anca M. Colibășanu