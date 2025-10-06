ECONOMIE

Burduja: Nu există pericolul unui blackout!

Blackout-ul a fost o temă care a apărut constant în ultimii ani în contextul unor campanii de dezinformare, nu se pune această problemă, dar e adevărat că studiul de adecvanţă arată că trebuie să contăm pe grupurile pe cărbune pentru a ne păstra un grad corect, rezonabil de securitate energetică, a declarat fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja. Întrebat despre declaraţia recentă a ministrului Economiei, Bogdan Ivan, potrivit căreia România s-ar putea confrunta cu un risc de blackout, Sebastian Burduja a răspuns: „Ştiţi că a fost o temă care a apărut constant în ultimii ani, în contextul unor campanii de dezinformare – că România e în prag de blackout, că va fi blackout ba de Paşte, ba de alegeri. Ţin minte, ultima dată se vehicula faptul că se vor anula alegerile pentru că va fi un mare blackout în România. Tot felul de tâmpenii. În general, nu-mi place să comentez tâmpeniile, dar am descoperit faptul că dacă nu le comentezi şi le laşi să aibă viaţa lor proprie, din păcate, în lumea de azi în care TikTok şi alte reţele sunt extrem de prezente în vieţile multora, ele devin un fel de adevăr. Domnul Ivan are toate argumentele şi sper că nimeni n-a vorbit de un blackout iminent în România. Nu se pune această problemă”.

Potrivit acestuia, studiul de adecvanţă arată că grupurile pe cărbune sunt importante pentru a păstra un grad rezonabil de securitate energetică, de adecvanţă a sistemului. „E adevărat că, din ceea ce cunosc, studiul de adecvanţă arată că trebuie să contăm pe grupurile pe cărbune pentru a ne păstra un grad corect, rezonabil de securitate energetică, de adecvanţă a sistemului. Poate în contextul ăsta mă gândesc să se fi vehiculat această idee. Dar eu cred că Sistemul Energetic Naţional este rezilient şi mai ales că are oameni de calitate pe care i-am văzut la treabă şi încă o dată îi felicit şi cu acest prilej”, a adăugat fostul ministru, consilier onorific al prim-ministrului şi membru în Comisia pentru Industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor.

În acest context, Burduja a menţionat că a finalizat un proiect de Lege pentru acordarea de unei decoraţii de merit energetic. „Am finalizat un proiect de Lege pentru acea nouă decoraţie de merit energetic şi cred că merită aceşti oameni – şi dacă îmi permiteţi să închid cu una dintre imaginile care m-a marcat în mandatul meu. Era vorba de inundaţiile de la Galaţi şi imaginile pe care le-am primit erau de la colegii de la DEER. Acolo, oameni care erau cu apa până la piept lucrau la restabilirea alimentării cu energie electrică în acele comunităţi. Aceşti eroi nevăzuţi sunt cei care merită aprecierea noastră şi de aceea voi promova acest proiect de lege şi la alţi colegi parlamentari, cel puţin ca gest simbolic de recunoaştere a muncii şi pasiunii acestor oameni. În această săptămână, mai precis miercuri, am purtat mai multe negocieri la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect extrem de important. Conform angajamentelor luate în urmă cu cinci ani, atunci când s-a construit PNRR, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, până la finalul anului 2025, adică peste trei luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă – să punem în loc alte centrale pe gaz”, a explicat ministrul.

