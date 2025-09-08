ECONOMIE

BNR: 23 de milioane de carduri active în România

8 septembrie 20250 commentarii

Numărul total de carduri active era, la finele lui decembrie 2024, de 23,4 milioane de unităţi, în creştere cu 980.000 de carduri, comparativ cu sfârşitul lunii iunie 2024, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR).
Dintre acestea, 16,72 milioane aveau funcţie de numerar, cu 5,41 milioane mai puţine în comparaţie cu iunie 2024. Pe de altă parte, la 31 decembrie 2024, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.242 (plus 13 comparativ cu iunie 2024), cel al POS-urilor se situa la 529.520 (+39.346), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 527.277 (+38.161)

