Blocajele financiare din PNRR pun în pericol proiectele şi capitalul românesc din construcţii

30 octombrie 20250 commentarii

Deputatul PSD Cluj cere măsuri urgente pentru deblocarea plăţilor şi protejarea companiilor româneşti din domeniul construcţiilor.

Deputatul Remus Lăpuşan atrage atenţia asupra unei probleme majore care afectează implementarea proiectelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR): blocajele financiare care pun presiune uriaşă pe antreprenorii din construcţii şi riscă să compromită obiectivele asumate de România în faţa Uniunii Europene.

„Tot mai multe firme de construcţii se confruntă cu întârzieri nejustificate la plata lucrărilor deja executate şi verificate. Vorbim despre luni de aşteptare pentru facturi aprobate, în condiţiile în care antreprenorii trebuie să continue lucrările, să plătească salarii, furnizori şi impozite. Este o situaţie critică, ce ameninţă direct capacitatea României de a-şi duce la bun sfârşit investiţiile prin PNRR”, a declarat deputatul Remus Lăpuşan.

Potrivit acestuia, ritmul lent al validării şi efectuării plăţilor a dus la acumularea de datorii, la creşterea insolvenţelor şi la scăderea cu 24% a activităţii din sectorul construcţiilor, conform datelor Eurostat din august 2025. „Aceste blocaje nu sunt simple întârzieri administrative, ele afectează economia reală. Firmele româneşti care lucrează corect, pe şantiere, sunt împinse spre faliment, în timp ce proiectele publice stagnează”, a subliniat Lăpuşan.

Deputatul Remus Lăpuşan consideră că Ministerul Dezvoltării trebuie să intervină urgent pentru accelerarea procesului de verificare, validare şi plată a lucrărilor executate. Totodată, solicită o analiză naţională clară asupra stadiului de execuţie şi de finanţare al proiectelor din PNRR. „România nu îşi poate permite să piardă fonduri europene şi locuri de muncă din cauza birocraţiei. Este nevoie de responsabilitate, transparenţă şi o colaborare reală între autorităţi şi mediul privat”, a adăugat Remus Lăpuşan.

„PNRR trebuie să rămână un instrument de progres, nu o sursă de blocaj. Fiecare zi de întârziere înseamnă pierderi economice şi şantiere oprite. Instituţiile statului trebuie să trateze cu seriozitate aceste semnale şi să protejeze capitalul românesc din construcţii un pilon esenţial al dezvoltării naţionale”, a concluzionat deputatul Remus Lăpuşan.

