EVENIMENT

Basarabenii din județul Cluj, chemați duminică la urne

27 septembrie 20250 commentarii

Aproximativ 4000 de alegători sunt așteptați duminică să voteze la cele două secții devotare amenajate la Cluj-Napoca în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Prefectul județului Cluj, Maria Forna s-a întâlnit, vineri cu Cezara Ghețu, secretar cu funcție consulară în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la București pentru a analiza aspectele logistice și organizatorice necesare pentru desfășurarea în condiții optime a procesului electoral pe teritoriul județului Cluj. În Municipiul Cluj-Napoca sunt amenajate două secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova, ambele situate în incinta Casei de Cultură a Studenților.

Secțiile vor fi deschise în ziua alegerilor între orele 07:00 și 21:00, iar autoritățile se așteaptă la o prezență cuprinsă între 2.000 și 4.000 de alegători moldoveni.

Tot vineri, prefectul Maria Forna, alături de doamna Cezara Ghețu și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, au efectuat o vizită la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, pentru a verifica stadiul pregătirilor secțiilor din punct de vedere logistic. În urma evaluării, s-a constatat că spațiile destinate procesului de votare corespund cerințelor legale și sunt pregătite pentru buna desfășurare a scrutinului electoral.

Exprimarea dreptului de vot este o manifestare esențială a democrației. Încurajez participarea activă a cetățenilor moldoveni la scrutinul de duminică 28 septembrie. Instituția Prefectului va asigura toate condițiile necesare pentru ca procesul electoral să se desfășoare în mod legal, sigur și transparent, în deplin respect față de legislația în vigoare și față de drepturile cetățenilor moldoveni aflați temporar sau permanent pe teritoriul județului nostru”, a declarat doamna prefect Maria Forna.

Anul trecut, nu mai puțin de 3576 de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat la cele două secții de votare organizate la Cluj-Napoca pentru a vota la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie. A fost cel mai mare numără de voturi înregistrat la Cluj-Napoca de când aici se organizează secție de votare pentru procesele electorale de peste Prut. Comparativ, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, la Cluj-Napoca au votat 2935 de persoane.

În România, în afară de Cluj-Napoca, secții de vot vor mai fi deschise în Iași, București, Bacău, Baia-Mare, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu-Mureș, Suceava și Brașov (vezi infografic cu adresele secțiilor de votare).

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Alegerile se vor desfășura în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, iar mandatul celor 101 deputați aleși va fi de patru ani. Cetățenii vor putea vota în secțiile deschise din țară, precum și în cele constituite în străinătate. În premieră pentru un scrutin parlamentar, alegătorii din diaspora vor putea vota prin corespondență, în zece state selectate, dacă s-au înregistrat prealabil până la 14 august 2025.

Pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puțin 1/3 din alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Alegerile de duminică sunt foarte importante pentru că de rezultatul lor depinde viitorul european al românilor de peste Prut.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cardinalul Lucian Mureşan va fi înmormântat luni la Blaj

„Zestrea – Taine din palmă de ardelean”: tradiții și produse autentice în centrul orașului

Mărișel găzduiește cea de-a VIII-a ediție a „Zilei Muntelui”

96 de cupluri sărbătorite pentru 50 de ani de căsătorie

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.