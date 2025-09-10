INTERNE

Bărbat violent cu concubina, arestat pentru 30 de zile

10 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 35 de ani din municipiul Turda, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, amenințare, încălcarea unei măsuri dispuse prin ordin de protecție și lovirea sau alte violențe, a fost arestat miercuri, 10 septembrie 2025, pentru 30 de zile, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Decizia a fost luată de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda.

În cursul zilei de 9 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turda – Biroul de Ordine Publică – Compartiment Proximitate au reținut bărbatul din activitatea documentată rezultând că, în perioada 14 august – 3 septembrie, pe fondul unui conflict intrafamilial acesta ar fi agresat-o și amenințat-o pe concubina sa, o femeie de 27 de ani, încălcând în mod repetat măsurile de protecție dispuse împotriva sa.

În data de 14 august, femeia ar fi fost agresată fizic atât la domiciliul său, cât și într-un spațiu public din Turda, fiind totodată amenințată cu acte de violență. În urma acestui conflict, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar la 19 august a fost emis un ordin de protecție de Judecătoria Turda. În data de 23 august, bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție, apropiindu-se de aceasta pe o stradă din municipiu și agresând-o fizic. Ulterior, la data de 3 septembrie, s-ar fi apropiat din nou la o distanță mai mică de 100 de metri, încălcând măsura dispusă prin ordinul de protecție”, au transmis polițiștii clujeni.

Pe baza probelor obținute și administrate de polițiști, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar miercuri, 10 septembrie 2025, a fost prezentat Judecătoriei Turda cu propunere de arestare preventivă. În urma prezentării, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

