Bărbat reținut pentru agresiuni într-o sală de jocuri de noroc

7 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale au dispus în data de 6 octombrie 2025 reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani, din Turda, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, informează reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Cluj, într-un comunicat de presă.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în data de 21 septembrie 2025, în jurul orei 23:00, bărbatul, aflat într-o sală de jocuri de noroc din municipiu, ar fi agresat fizic un bărbat de 34 de ani, lovindu-l cu palma și cu pumnul în zona feței, pe fondul unui conflict spontan, potrivit polițiștilor clujeni. Faptele au fost comise în spațiu public, în prezența mai multor persoane, tulburând ordinea și liniștea publică. În același context, un alt bărbat de 37 de ani, ar fi agresat fizic un client al sălii de jocuri, prin împingeri și îmbrânciri, lovindu-l de perete și de bar. „Ulterior, în data de 2 octombrie 2025, acesta a fost încarcerat într-un penitenciar de maximă siguranță, în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Cluj. Astăzi, 7 octombrie 2025, în urma prezentării în fața procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, bărbatul a fost plasat sub măsura controlului judiciar pentru 60 zile”, arată aceiași reprezentanți.

