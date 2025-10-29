INTERNE

Bărbat reținut la Cluj pentru trafic de droguri

29 octombrie 2025

Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, fiind bănuit de trafic de droguri de risc și mare risc, precum și de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada mai – octombrie 2025, persoana cercetată ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut diferite cantități de drog de mare risc și produse psihoactive (2MMC și 4 BMC), cu sume cuprinse între 300 și 1.000 de lei.

În cursul zilei de 28 octombrie, aceasta a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Cluj – Napoca, în timp ce ar fi deținut asupra sa, în scopul comercializării, 11 doze conținând ketamină (drog de risc) şi 4 BMC (substanță psihoactivă).

Pe parcursul cercetărilor, au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise, iar, în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști la data de 28 octombrie a.c., a fost descoperită și ridicată o altă cantitate de substanță psihoactivă 4 BMC, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus, miercuri, reținerea persoanei de 45 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă acesteia, pentru 30 de zile.

 

