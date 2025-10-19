INTERNE

Bărbat reținut, în urma unui conflict pe o strada din Cluj-Napoca

19 octombrie 20250 commentarii

Un bărbat de 50 de ani, în data de 17 octombrie 2025, a fost reținut pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma unui conflict produs pe o strada din Cluj-Napoca, anunță polițiștii din cadrul anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. 

Citând aceleași surse, la data de 16 octombrie 2025, un bărbat de 38 de ani a sesizat Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, cu privire la faptul că, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla lângă autoturismul său, parcat în fața unui imobil situat pe strada Albert Einstein din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost agresat fizic de către un alt bărbat. Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unor discuții în contradictoriu referitoare la accesul în parcarea imobilului,  l-ar fi lovit pe bărbat cu pumnul în zona feței și cu piciorul în zona tibiei piciorului stâng. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 50 de ani.

„Totodată, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale persoanei vătămate, aceasta refuzând transportul la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare. De asemenea, persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 26/2024. Ulterior, în data de 17 octombrie 2025, în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus luarea măsurii preventive a reținerii pentru 24 de ore față de agresor, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”, mai arată polițiștii clujeni.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Reținut în urma unei agresiuni într-un magazin din Cluj-Napoca

Vânătoare de vitezomani. Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză, în județul Cluj

Accident rutier grav pe strada Observatorului

Amenzi de 50.000 de lei, aplicate șoferilor clujeni. Controalele în trafic continuă

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.