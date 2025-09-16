CULTURĂ

Aviația și Clujul de odinioară, în reprezentări artistice vibrante

16 septembrie 20250 commentarii

*17-30 septembrie*10-18

*vernisaj: miercuri, 17 septembrie, 16.00, Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Dora Violeta Popovici este un nume care își face tot mai mult simțită prezența în peisajul cultural clujean, abordând în lucrările sale picturale o tematică nu tocmai accesibilă oricui. În perioada aceasta, artista ne invită la o reîntâlnire cu frumusețea aeronauticii și a clădirilor vechi ale Clujului, cu prilejul expoziției personale intitulate „Aviația, o pasiune și Clujul de altădată…”, găzduite de Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

În cadrul vernisajului, vor lua cuvântul istoricul dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei și curator al expoziției și invitații de onoare ai manifestării – comandor av. Laurențiu Buzenchi, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii „Smaranda Brăescu” Cluj și artistul plastic prof. dr. Gheorghe Aștileanu.

*

Preocupările omului Dora Violeta Popovici sunt dintre cele mai diverse, însă ele se îmbină armonios în parcursul profesional admirabil și contribuie la arta însuflețită a pictoriței remarcabile care este, fără îndoială. Doctorand bursier, în co-tutelă, în domeniile științelor economice și științelor medicale, în care este licențiată, Dora Violeta Popovici este preocupată în egală măsură de tot ceea ce înseamnă artă (absolventă a Școlii Populare de Arte „T. Jarda”, specializarea Design Vestimentar, membru al Asociației Artiștilor Plastici din Cluj), dar și…aviație (membru de onoare al ARPIA Cluj)!

În interviul acordat acum doi ani, aceasta ne mărturisea: „Pasiunea pentru aviație o moștenesc de la tatăl meu, care a decedat în urmă cu cinci ani. El a fost un uriaș pasionat de aviație. Pe perioada armatei, a fost detașat la aviație în București, acolo pasiunea i s-a întregit și mai mult și a dorit toată viața să ajungă pilot în aviație, din păcate, un vis care nu i s-a îndeplinit. Dar această pasiune o purta cu el peste tot unde mergea. Acasă, țin minte, tavanul a două camere era efectiv pavat de machete de avioane diferite, care erau suspendate pe fire de pescuit. Cu sutele. Doresc să vă spun, tatăl meu desena fantastic de frumos aviații. Nu avea latura de pictură clasică, dar pe parte de aviație, ca și schițe și desene, era un talent remarcabil. Provin dintr-o familie de medici, artiști, economiști și, undeva, câțiva din familie ducem mai departe pasiunea pentru artă. (…) jumătate din sufletul meu aparține și picturii clasice, care se îmbină perfect cu medicina și cu partea de pacienți, de dragoste față de bolnavi și dorința lor de vindecare. Deci sunt două părți care pe mine mă unesc și mă fac omul care sunt, mă împlinesc. Nu aș putea alege între pictură clasică și pictură cu tematică aviatică. Întotdeauna trec de la una la cealaltă. Am intrat și pe istoria Clujului, eu ador Clujul și mai ales istoria, care ne-a lăsat niște amintiri deosebite.”

Ulterior inaugurării, expoziția „Aviația, o pasiune și Clujul de altădată…”, a 20-a la număr din portofoliul Dorei Violeta Popovici, va putea fi vizitată până în data de 30 septembrie a.c., de miercurea până duminica.

Iulia GHIDIU

