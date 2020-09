Avem nevoie de multe elicoptere

Articol scris in EDITORIAL

Din câte pot eu constata, fiecare guvern care trece pe la cârma țării ține neapărat să se remarce nu prin vreo performanță sau alta – treabă care, ce-i drept, e ceva mai greu de realizat – ci prin câte o tâmpenie monumentală, chestie care le iese negreșit. Ba chiar parcă onor politicienii noștri țin să se copieze unii pe ceilalți, căci moda plagiatelor pare a se fi răspândit în toate sectoarele lor de activitate, migrând de la doctorate spre te miri ce, inclusiv spre circulația pe drumurile publice.

Iată că după ce puțin onorabilul Gabriel Oprea, aflat vremelnic la conducerea Internelor, a reușit să fie implicat în moartea unuia dintre subalternii săi, zilele trecute, Lucian Bode, actualul titular de la Transporturi s-a străduit să-l imite, fără însă a reuși pe deplin. Respectivul, aflat într-o mașină dotată cu toate cele de cuviință – adică cu girofar și sirenă – nu a găsit de cuviință să-i spună vreo două vorbe șoferului său, astfel că acesta, un angajat al Serviciului de Protecţie şi Pază, după ce a condus o bună bucată de vreme ca englezii, adică pe cealaltă bandă a drumului, s-a izbit de o mașină care avea tupeul de a circula cât se poate de regulamentar și venea, firește, din sens opus.

Greu i-ar fi fost oare domnului Bode să-i șoptească suav șoferului său, băi Mitică, mergi și tu pe partea noastră de drum, nu pe cealaltă? Și oare așa treburi urgente avea domnul Bode, de a fost musai nevoie mare să-i permită șoferului să ”calce” linia continuă și depășească în neștire la mașini până când s-a pupat în bot cu alta? Dar, unde oare s-o fi grăbit ministrul Transporturilor, s-o fi isprăvit vreo autostradă de care nu am aflat noi că era ascunsă pe undeva și a vrut să ne facă o surpriză inaugurând-o fără presă și tăieri de panglici?

Nu știm, căci domnul Bode nu a catadixit să ne informeze despre asta. În schimb, șeful său, domnul Orban, a ținut să ne spună că va avea o discuție cu ministrul grăbit, iar președintele țării, tolerant cum îl cunoaștem, a opinat că nu este necesară demisia respectivului, deoarece cazul său nu poate fi comparat cu cel al lui Oprea. Sigur, asta ar mai fi lipsit, să moară cineva, că doar atunci există un motiv cât de cât întemeiat ca să fie demis un ministru. Ce să-i faci, nimeni nu poate fi perfect tot timpul, chiar dacă îl cheamă Iohannis.

Dar, Guvernul tot ar trebui să ia o măsură în direcția asta. Și dacă nu vrea nicicum să facă ceva de bun simț, adică să-l pună pe liber pe Bode, că oricum autostrăzile și fără dânsul tot neterminate or să rămână, atunci să se ocupe de siguranța circulației. Și cum șoferi cumsecade se pare că nu se găsesc prin ministere, eu aș propune să se achiziționeze, în regim de urgență și fără nici o licitație, o grămadă de elicoptere. Măcar câte unul de minister. Deși că, dacă și piloții sunt la fel de competenți ca șoferii…

Viorel DĂDULESCU