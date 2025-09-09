EXTERNE

Atacatorii din Ierusalim sunt doi palestinieni din Cisiordania

9 septembrie 20250 commentarii

EFE

Cei doi atacatori care au deschis focul asupra civililor într-o staţie de autobuz din Ierusalim luni, ucigând cinci oameni, sunt palestinieni din Cisiordania, a anunţat ministrul de externe israelian, Gideon Saar, din Ungaria, unde se află în vizită.

„Doi terorişti palestinieni au ucis evrei în autobuze la un punct de intrare în Ierusalim”, a declarat Saar într-o conferinţă de presă cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, transmisă online.

Saar a declarat că cei ucişi sunt cetăţeni israelieni şi că printre răniţi – 12, potrivit serviciilor de urgenţă – se numără femei însărcinate.

„Toate ţările trebuie să ia o decizie clară: sunt de partea Israelului sau de partea jihadiştilor?”, a spus el, adăugând că cei doi atacatori au sosit luni din „teritoriile Autorităţii Palestiniene”, referindu-se la teritoriul palestinian al Cisiordaniei ocupate.

În urma atacului, trei bărbaţi de circa 30 de ani şi un altul de 50 de ani au murit la faţa locului. O femeie de aproximativ 50 de ani a fost dusă la spital în stare critică şi a murit acolo.

Potrivit serviciului de urgenţă israelian MDA, alte douăsprezece persoane au fost duse la spitale, şapte dintre ele în stare gravă din cauza rănilor provocate de împuşcături, trei cu răni uşoare din cauza fragmentelor de sticlă şi alte două în stare moderată.

Armata israeliană a anunţat desfăşurarea de soldaţi în zona atacului şi, de asemenea, la periferia capitalei Cisiordaniei, Ramallah, „pentru a combate terorismul”.

 

