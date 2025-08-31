Actualitate

ASTRA Dej a ajuns și în Maramureș

31 august 20250 commentarii

Zilele trecute în paginile ziarului nostru am scris despre prezentarea unei cărți istorice apărute în Editura ASTRA Dej în municipiul Gherla. Iată tot în organizarea Despărțământului ”Dr. Teodor Mihali” a avut loc un eveniment literar în localitatea maramureșeană Coltău. Sub genericul ”ASTRA la Castel” a fost lansat volumul ”Pe cărările iernii” a scriitoarei Monica Dimitriu, născută în Șomcuta Mare, autoarea a mai multor cărți, unele apărute și peste hotare, în Anglia de exemplu. Nu întâmplător această întâlnire a astriștilor dejeni s-a desfășurat în pitoreasca localitate maramureșeană, fiindcă subiectul romanului se derulaează în splendidul castel Teleki, unul din personaje principale fiind chiar Contele, alături de compozitorul Franz Liszt și cunoscutul poet Petőfi Sándor. Autorul Monica Dimitriu mărturisește: ”Părinții, lumea necuvântătoarelor, magia cărților citite, influența celor din jur ,școala mi-au configurat personalitatea, gândirea și modul de acțiune”. Pentru omul de cultură aplecarea spre lirism reprezintă o lectură exploatată cu prudență livrească, pe lângă creionarea acțiunii din castel, reușind să scoată în evidență personalitatea celor trei personaje principale care și-au legat numele de Castelul din Coltău.

În programul evenimentului au luat cuvântul viceprimarul comunei Coltău, care a rostit un cuvânt de bun venit tuturor oaspeților, mulți astriști dejeni, Ioan Ilie fost coleg și vechi prieten a scriitoarei, iar Monica Dimitriu a prezentat o ”istorie” a romanului ”Pe cărările iernii”. Nu putea să lipsească recitalurile de poezii. Membrii ASTRA Dej au onorat lansarea cu un bogat program liric, Raveca Vlașin, Dorina Rus și Vasile Cernea susținând un adevărat regal de poezie, ultimul recitând un poem a lui Petőfi Sándor în limba maghiară, o surpriză plăcută a manifestării de suflet de la Coltău. Un moment mult apreciat de asisență a fost prelegerea susținută de cercetătorul dr. Gabriel-Virgil Rusu de la Institutul de Istorie ”George Barițiu” ClujNapoca pe tema: „Importanța romanului istoric în reconstituirea vieții sociale a Transilvaniei secolului al XIX-lea”. Cu ocazia întâlnirii în incinta frumosului castel a fost amenajată o expoziție de cărți și reviste recente ale Editurii ASTRA Dej. De asemenea, cei prezenți au putut admira o expoziție de carte veche (literatură și istorie), volume în limba română. Președintele ASTRA Dej, ec.dr. Radu Gavrilă a donat ultimele apariții editoriale gazdelor de la Castelul Teleki din Coltău. Mai amintim că evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria comunei Coltău și Castelul Teleki – Muzeul ”Petőfi Sándor”. Următoarea acțiune literară al astriștilor dejeni va avea loc cu ocazia marcării Zilei Limbii Române.

Szekely Csaba

 

